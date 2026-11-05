Lepa Brena otvoreno je govorila o tome koliko joj je teško padalo to što Viktor Živojinović nije uspijevao da kontroliše tjelesnu težinu.
Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, svojevremeno je imao čak 163 kilograma, ali je uz redovno vježbanje i promjenu načina ishrane uspio da napravi veliku transformaciju. Sada je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz perioda kada se borio sa viškom kilograma i pokazao kako je tada izgledao.
Viktor Živojinović neprepoznatljiv: Objavio fotku sa Brenom kad je imao više od 150 kila (Foto)
Na fotografiji koju je objavio pozira sa majkom, pjevačicom Lepom Brenom, na plaži, ispred palmi. Viktor je tada imao znatno više kilograma nego danas, a njegovo stanje svojevremeno je veoma brinulo njegovu majku.
Brena je u jednom od ranijih intervjua otvoreno govorila o sinovljevoj borbi sa kilažom i priznala koliko joj je teško padalo to što nije uspijevao da kontroliše tjelesnu težinu.
Viktor Živojinović neprepoznatljiv: Objavio fotku sa Brenom kad je imao više od 150 kila (Foto)
"Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su djeca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala", priznala je pjevačica svojevremeno, pa dodala:
"Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes."
Smršao 50 kilograma
Viktor Živojinović je tokom procesa mršavljenja redovno obavještavao pratioce o svojim rezultatima. Tako je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je uporedio svoj izgled iz 2017. i 2019. godine.
Viktor Živojinović neprepoznatljiv: Objavio fotku sa Brenom kad je imao više od 150 kila (Foto)
Viktor Živojinović
Slavljenik - Viktor Živojinović
"Prije 2017. i posle 2019.", napisao je tada uz fotografiju, pokazujući koliko se promijenio za samo nekoliko godina.
Još u septembru 2018. godine govorio je o rezultatima koje je postigao i otkrio da je do tada izgubio čak 50 kilograma.
"Nisam tačno odredio koliko bi još trebalo da izgubim kilograma, ali do 10 najviše. Važnije mi je da se zategnem i da mišići postignu dobru formu. Dobijam komplimente od kad sam smršao 50 kilograma, ali vidim da to može još bolje", rekao je tada Viktor.