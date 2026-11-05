Viktor Živojinović neprepoznatljiv: Objavio fotku sa Brenom kad je imao više od 150 kila (Foto)

Lepa Brena otvoreno je govorila o tome koliko joj je teško padalo to što Viktor Živojinović nije uspijevao da kontroliše tjelesnu težinu.

Izvor: Instagram printscreen

Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, svojevremeno je imao čak 163 kilograma, ali je uz redovno vježbanje i promjenu načina ishrane uspio da napravi veliku transformaciju. Sada je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz perioda kada se borio sa viškom kilograma i pokazao kako je tada izgledao.

Na fotografiji koju je objavio pozira sa majkom, pjevačicom Lepom Brenom, na plaži, ispred palmi. Viktor je tada imao znatno više kilograma nego danas, a njegovo stanje svojevremeno je veoma brinulo njegovu majku.

Brena je u jednom od ranijih intervjua otvoreno govorila o sinovljevoj borbi sa kilažom i priznala koliko joj je teško padalo to što nije uspijevao da kontroliše tjelesnu težinu.

"Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su djeca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala", priznala je pjevačica svojevremeno, pa dodala:

"Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes."

Smršao 50 kilograma

Viktor Živojinović je tokom procesa mršavljenja redovno obavještavao pratioce o svojim rezultatima. Tako je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je uporedio svoj izgled iz 2017. i 2019. godine.

"Prije 2017. i posle 2019.", napisao je tada uz fotografiju, pokazujući koliko se promijenio za samo nekoliko godina.

Još u septembru 2018. godine govorio je o rezultatima koje je postigao i otkrio da je do tada izgubio čak 50 kilograma.

"Nisam tačno odredio koliko bi još trebalo da izgubim kilograma, ali do 10 najviše. Važnije mi je da se zategnem i da mišići postignu dobru formu. Dobijam komplimente od kad sam smršao 50 kilograma, ali vidim da to može još bolje", rekao je tada Viktor.