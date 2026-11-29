Na aerodromu u Vašingtonu sudarila su se dva aviona.

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Na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama sudarila su se dva aviona na pisti uoči poletanja u petak 27. novembra, piše "BBC". Jedan avion je zakačio krilo druge letjelice oko 17.10 časova po lokalnom vremenu, a nema povrijeđenih na svu sreću.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) planira da sprovede temeljnu istragu. Oba aviona su se nakon sudara vratila do izlaza za ukrcavanje i povučena su iz saobraćaja kako bi bili pregledani.

Putnici su naveli da je trenutak udara bio snažan i zastrašujući. Jedan putnik je čak opisao da je vidio kako kamion preuzima dio aviona koji je otpao.