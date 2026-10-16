Viktor Živojinović u automobilu od 3 miliona eura: Pozirao u bijesnoj mašini, u Srbiji ne postoji ovakav primjerak

Sin Lepe Brene je podijelio fotografiju u automobilu koji vrijedi pravo bogatstvo.

Izvor: Instagram/viktorernest

Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, veoma je aktivan na Instagramu gdje je sada napravio pometnju najnovijom objavom. On je podijelio fotografiju u automobilu koji vredi pravo bogatstvo.

Viktor je pozirao u Ferariju čija je vrijednost procijenjena na oko 3 miliona eura, a iz ograničene je serije i ima svega 499 primeraka u svetu. Ovakav primjerak nije registrovan u Srbiji, a vozilo pripada njegovom prijatelju.

Pogledajte slike:

Sa novom devojkom živi u stanu od 700.000 eura

Viktor već neko vrijeme uživa u vezi sa Aleksandrom Gašić koja se nedavno preselila kod njega u stan od 700.000 eura na Novom Beogradu.

Njegov dom nalazi se na 40. spratu, a nekoliko puta Brenin naslednik podelio je na Instagramu kadrove iz stana. Aleksandra je jako aktivna na Instagramu de se nedavno susrela sa negativnim komentarima vezanim za fizički izgled jer su mnogi komentarisali da izgleda drugačije na Instagramu nego uživo.

- Njemu sam najbolja. I da, moj dečko jako lijepo kuva pa sam nabacila koju kilicu, nemojte da ste tako strogi. On je izabrao - napisala je Aleksandra.

Evo kako ona izgleda:

(Blic / MONDO)