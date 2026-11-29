Međunarodni sud za pravo mora odbacio je zahtjev Argentine za obustavu britanskog naftnog projekta kod Foklandskih ostrva, što dodatno komplikuje situaciju.

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Međunarodni sud za pravo mora juče je odbacio zahtjev Argentine za zaustavljanje planiranog britanskog projekta bušenja nafte kod Foklandskih ostrva. Novi je to udarac pokušajima Argentine da ograniči privredne aktivnosti oko sporne teritorije.

Sud je sa 18 glasova protiv i tri za odbacio argentinski zahtjev za privremenu obustavu naftnog projekta Sea Lion sjeverno od Foklandskih ostrva, koja su pod britanskom upravom, ali na koja Argentina polaže pravo i naziva ih Malvinima.

Buenos Ajres takođe pokušava da spriječi Britaniju da izdaje nove dozvole za eksploataciju morskih resursa oko ostrva dok traju arbitražni postupci.

Predsjednik suda sa sjedištem u Hamburgu Moris Kamga rekao je da odluka o argentinskom zahtjevu za privremene mjere "ni na koji način ne prejudicira" pitanje nadležnosti suda za odlučivanje o samom sporu.

Milej: Odluka nije konačna riječ

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband i glavna državna tužiteljka Eli Rivs pozdravili su odluku suda.

"Sada pozivamo Argentinu da poštuje pravo stanovnika Foklandskih ostrva da odlučuju o svojoj budućnosti i da okonča širi ekonomski pritisak protiv Foklandskih ostrva", naveli su u zajedničkom saopštenju.

Argentinski predsjednik Havijer Milej poručio je da Argentina poštuje odluku suda i da će "nastaviti da brani svoja prava u okvirima međunarodnog prava".

"Odluka nije konačna riječ", dodao je.

Britanija i Argentina zbog arhipelaga su vodile rat

Odluka suda dolazi u trenutku kada Milejeva vlada ponovo intenzivira zahtjeve za uspostavljanjem argentinskog suvereniteta nad ostrvima. Riječ je o dugogodišnjem nacionalnom cilju koji uživa podršku širokog političkog spektra u Argentini.

Argentina je 1982. izvršila invaziju na arhipelag u južnom Atlantiku. Rat sa Britanijom trajao je deset nedelja i završio se argentinskom predajom, što je ubrzalo pad argentinske vojne hunte.

Foklandska ostrva danas su samoupravna britanska prekomorska teritorija sa 3.660 stanovnika, od kojih je većina britanskog porijekla.

(Index/MONDO)