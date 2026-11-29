Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je tokom noći oboreno najmanje 105 dronova na prilazima prijestonici, dok je ka Moskovskoj oblasti ukupno krenulo 542 bespilotne letjelice, uz privremena ograničenja na aerodromima Šeremetjevo i Vnukovo.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Najmanje 105 dronova je oboreno prilikom prilaska Moskvi tokom noći, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Od 17 časova 28. novembra do 7 časova 29. novembra, 542 bespilotne letjelice su letele ka Moskovskoj oblasti", napisao je Sobjanjin na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako je naveo, snage protivvazdušne odbrane neutralisale su većinu njih na udaljenim prilazima.

Privremena ograničenja su bila na snazi na aerodromima Šeremetjevo i Vnukovo.