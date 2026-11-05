Slavnu holivudsku glumicu sa 11 godina nudili kokainom: Samo jedan čovjek iz tog svijeta je uvijek brinuo o njoj

Iako je Dafni Kin tada započinjala karijeru, vrlo rano je shvatila kakvom okruženju ne želi da pripada, zbog čega i danas izbjegava drogu i alkohol.

Izvor: YouTube/20th Century Studios

Mlada holivudska glumica Dafni Kin (21), koja se proslavila ulogom djevojčice mutantkinje u filmu "Logan" sa Hjuom Džekmenom, otkrila je da se još kao dijete susretala sa mračnom stranom filmske industrije.

Gostujući u podkastu "Inside of You", priznala je da su joj na holivudskim zabavama nudili kokain kada je imala svega 11, 12 i 13 godina. Iako je tada tek započinjala karijeru, vrlo rano je shvatila kakvom okruženju ne želi da pripada, zbog čega i danas izbjegava drogu i alkohol.

Dafni je pred kamerama počela da radi veoma mlada, a svjetsku popularnost stekla je 2017. godine, kada je zaigrala uz Hjua Džekmena u filmu "Logan". Tokom snimanja imala je svega 11 godina, dok je film premijerno prikazan nekoliko mjeseci nakon njenog 12. rođendana.

Ipak, odrastanje u filmskoj industriji nije podrazumijevalo samo snimanja, premijere i susrete sa poznatim glumcima. Kako je otkrila, još kao djevojčica odlazila je na zabave na kojima se susretala sa situacijama potpuno neprimjerenim njenom uzrastu.

Tokom razgovora sa voditeljem Majklom Rozenbaumom, glumica je objasnila da nikada nije imala želju da eksperimentiše sa opijatima, jer je još u djetinjstvu vidjela kako izgleda takvo okruženje.

"Mislim da nikada nisam bila toliko pijana da bih uopšte imala mamurluk. Kada je to u pitanju, imam ogromnu potrebu za kontrolom", istakla je Dafni.

Potom je otkrila i šokantan detalj sa zabava kojima je prisustvovala kao djevojčica.

"Osim toga, kao dijete-glumac vidjela sam mnogo takvih stvari, pa me to jednostavno nije zanimalo... Nudili su mi kokain čak i na zabavama povodom završetka snimanja. A bila sam tako mala, imala sam 11, 12, 13 godina. Vidjela sam o čemu je riječ i rekla sebi: 'To me zaista ne zanima'... Srećom, uvijek sam odbijala", ispričala je glumica.

Lagala vršnjake kako bi izbjegla pritisak

Dafni je istakla da ni danas nema potrebu da konzumira alkohol ili drogu kako bi se dobro provela. Kako kaže, voli izlaske, muziku i ples, a bez problema može da provede cijelu noć u društvu, a da pritom ostane potpuno trijezna.

"Zaista mi to nije potrebno. Mogu da izađem i ostanem napolju do 6 ujutru, ali potpuno trijezna. Samo zbog atmosfere - volim muziku, volim da plešem i volim ljude... Kao tinejdžerka sam čak i lagala kako bih izbjegla pritisak vršnjaka. Govorila bih: 'Ma ne, hvala, dobro sam. Ne želim da pijem. Već sam nešto uzela.' A bila sam potpuno trijezna. Pravi 'primjerni učenik', najveća 'dobrica' na svijetu", tvrdila je Kin.

(Kurir/MONDO)