Nestali J.V. iz Čačka pronađen je mrtav na planini Triglav u Sloveniji.
J.V. (19) iz Čačka, koji je nestao 1. novembra na planini Triglav u Sloveniji, pronađen je danas mrtav, saznaje "Kurir". Gorska služba spasavanja je potvrdila tragične vijesti i izrazila je saučešće porodici.
"Obavještavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće", saopštila je Gorska služba spasavanja.
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Nestali mladić (19) iz Čačka pronađen mrtav na Triglavu: Tragičan kraj potrage u Sloveniji
Da podsjetimo, mladić J.V. iz Čačka nestao je tokom prethodnog vikenda na planini Triglav u Sloveniji. Porodici se javio telefonom u nedelju 1. novembra kada im je rekao da je upao u sniježnu oluju nakon čega su oni pozvali nadležne službe u Sloveniji i tada je i zvanično otpočela potraga za njim. Potraga je završena danas jer je Gorska služba pronašla tijelo nestalog mladića iz Čačka.