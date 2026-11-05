Kako je istakao, u narednom periodu želi da se više posveti porodici i zdravlju, zahvalivši svima koji su mu pružali podršku tokom obavljanja funkcije predsjednika Opštine.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović saopštio je na konferenciji za medije da podnosi ostavku na tu funkciju, navodeći porodične razloge kao povod za takvu odluku, prenose Vijesti.

Kako je istakao, u narednom periodu želi da se više posveti porodici i zdravlju, zahvalivši svima koji su mu pružali podršku tokom obavljanja funkcije predsjednika Opštine.

„Donio sam odluku da ne nastavim da vodim Opštinu iz porodičnih razloga. Porodica i zdravlje su u ovom trenutku preči i želim da im se posvetim. Zahvaljujem zaposlenima u Opštini, građanima i predsjedniku DNP-a Milanu Kneževiću koji su mi pomagali u radu“, kazao je Asanović.

Govoreći o svom nasljedniku, Asanović je naveo da bi, u skladu sa koalicionim sporazumom, na čelo Opštine trebalo da dođe Jelena Aligrudić, aktuelna sekretarka Sekretarijata za saobraćaj Opštine Zeta.

„Odbornici su prihvatili ovaj predlog i očekujemo da će Skupština izabrati gospođu Aligrudić“, rekao je Asanović.