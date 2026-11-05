Prema informacijama iz Sudskog savjeta, u postupku izbora intervjuisana su četiri kandidata: Vojislavka Goločevac Vuković, Vesna Kovačević, Sanja Konatar i Nenad Otašević, koji su sudije viših sudova.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Sudski savjet donio je više odluka koje se odnose na kadrovske promjene u crnogorskom pravosuđu. Na jučerašnjoj sjednici konstatovan je prestanak sudijske funkcije Nadi Rabrenović, sutkinji Višeg suda u Podgorici, kao i Draganu Dašiću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju. Oboje su funkcije razriješeni na lični zahtjev, prenosi CdM.

Za novu sutkinju Vrhovnog suda Crne Gore izabrana je Sanja Konatar, koja je do sada obavljala funkciju sutkinje Višeg suda u Bijelom Polju. Odluka je donesena nakon sprovedenog intervjua i procedure predviđene javnim oglasom za izbor jednog sudije najviše sudske instance.

Prema informacijama iz Sudskog savjeta, u postupku izbora intervjuisana su četiri kandidata: Vojislavka Goločevac Vuković, Vesna Kovačević, Sanja Konatar i Nenad Otašević, koji su sudije viših sudova.

„Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabere Sanja Konatar, dosadašnja sudija Višeg suda u Bijelom Polju“, navedeno je u saopštenju.

Na istoj sjednici odlučeno je da Miljan Kosović preuzme funkciju sekretara Sekretarijata Sudskog savjeta. Imenovanje je izvršeno na predlog predsjednika tog tijela, nakon javnog konkursa koji je organizovala Uprava za ljudske resurse, kao i dostavljanja liste kandidata i izvještaja o njihovoj provjeri.

Članovi Savjeta utvrdili su i ocjene za Milenu Iljazi, Jovanu Knežević i Sabinu Smailović, koje su uspješno završile inicijalnu obuku za izabrane kandidatkinje za sudije osnovnih sudova u sjevernoj regiji.

Nakon toga, donesene su odluke o njihovom izboru na sudijske funkcije i raspoređivanju u Osnovni sud u Bijelom Polju.

„Na ovaj način popunjen je broj sudijskih mjesta u Osnovnom sudu u Bijelom Polju“, ističe se u saopštenju.

Sudski savjet odlučio je i da raspiše javne oglase za izbor tri sudije Višeg suda u Podgorici i jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore, dok će poseban oglas biti objavljen i za popunu jednog sudijskog mjesta u Višem sudu u Bijelom Polju.

Pored kadrovskih odluka, Savjet je usvojio i odluku o proširenju Liste mentora, u koju je uvrštena Nina Jovović, sutkinja Privrednog suda.