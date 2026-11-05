Avion Erbas A320 kompanije Er Lingus preusmjeren je u Francusku zbog dojave o bombi.

Izvor: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Avion Erbas A320 kompanije Er Lingus, koji je letio iz Dablina za Rim, preusmjeren je u francusku vojnu bazu Evre nakon dojave o bombi, saopšteno je u četvrtak iz kabineta francuskog premijera Sebastijena Lekornija.

Situaciju prati kabinet premijera, navedeno je u saopštenju.

Ovaj incident dogodio se svega nekoliko dana nakon niza lažnih dojava o bombama koje su izazvale haos na evropskim aerodromima, primoravši avione širom kontinenta na vanredna slijetanja, piše Dejli mejl.

Najmanje sedam letova bilo je na meti u utorak ujutro, pri čemu su pojedini morali biti preusmjereni prije detaljnog pretresa na zemlji, dok je jedan avion kompanije Rajaner, na liniji iz Dablina za Rim, bio u pratnji italijanskog vojnog lovca.

Dva prizemljena aviona poletjela su iz Ujedinjenog Kraljevstva prije nego što su zbog bezbjednosnih upozorenja tokom leta morala neplanirano da slete.

Antidiverzione jedinice na rimskom aerodromu Fjumičino pretražile su dva Rajanerova aviona – jedan koji je doletio iz Lisabona, a drugi iz Dablina – nakon anonimnih dojava o mogućim prijetnjama bombom.

Uzbunu je izazvao i let sa aerodroma Hitrou za Varšavu, kao i Rajanerov avion na liniji od Mančestera do Mursije na jugu Španije.

Letovi iz Kopenhagena za Varšavu i iz Bergama za Sofiju prizemljeni su nakon sličnih prijetnji.

Rajanerov let iz Dablina za Sofiju, u kojem se nalazilo 185 putnika, takođe je primio upozorenje, a avion je po slijetanju detaljno pregledan.

Osim toga, u ponedjeljak je prijetnja upućena i avionu kompanije Viz er na letu od aerodroma London Luton ka Bugarskoj, zbog čega je morao da leti u pratnji vojnog lovca.

(MONDO)