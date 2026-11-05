OFAC je izdao novu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. do 28. februara, čime je omogućen naredni korak u potencijalnom preuzimanju NIS-a, ali konačno odobrenje još nije dato.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je kompanijamaMOL i MOL Serbia Investment Kft. dodatnu licencu, sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad, objavila je MOL grupa.

Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft, kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.

Kako je navedeno na sajtu MOL-a, ova licenca ne predstavlja odobrenje za zaključenje transakcije kojom bi došlo do izlaska ruskog vlasništva i kontrole iz NIS-a.

Za konačno sprovođenje takve transakcije biće potrebno posebno odobrenje OFAC-a.