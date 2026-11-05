Na početku sjednice konstatovan je prestanak mandata odbornici Pokreta Evropa sad Jeleni Milanković, dok je mandat nove odbornice Nikoline Raičević verifikovan.

Izvor: Skupština glavnog grada

Počela je sjednica Skupštine Glavnog grada, na čijem dnevnom redu se nalazi 11 skupštinskih odluka, kao i tačka koja se odnosi na imenovanja, prenosi Dan.

Na početku sjednice konstatovan je prestanak mandata odbornici Pokreta Evropa sad Jeleni Milanković, dok je mandat nove odbornice Nikoline Raičević verifikovan.

Predsjednica Kluba odbornika PES-a Anđela Mićović predložila je da se dvije tačke koje se odnose na razvoj sporta uvrste na prvo i drugo mjesto dnevnog reda, dok bi tačka o formiranju komisije za pripremu izmjena i dopuna Poslovnika bila pomjerena na petu poziciju. Kako je objasnila, razlog za ovakav predlog je prisustvo predstavnika sportskih organizacija u skupštinskoj sali.

Šef Kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac tokom rasprave osvrnuo se na neobičan detalj. On je kazao da je ispred prostorija partija, na drugom spratu, pronašao grančicu ruzmarina.

„Ako je to nekom ispalo, neka je uzme. Kome je ispalo ne znamo, znamo da DNP-u nije“, kazao je Klikovac, nakon čega je grančicu ostavio na stolu predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Odbornica SEP-a Jelena Knežević predložila je da se iz skupštinske procedure, makar privremeno, povuče tačka koja se odnosi na stavljanje van snage odluke o privremenom korišćenju, bez naknade, terena i klupskih prostorija FK Crvena Stijena.

„Mene zanima da li će Glavni grad i gradonačelnik moći garantovati da će zemljište biti korišćeno i dalje u sportske aktivnosti, a da neće služiti kao građevinska infrastruktura“, kazala je Knežević.

Sa druge strane, odbornik PES-a Goran Mišković založio se za to da ova tačka ostane na dnevnom redu. On je poručio da na predmetnom zemljištu nije planirana izgradnja stambenih objekata.