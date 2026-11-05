U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu su saslušanja devet uhapšenih pripadnika MUP-a među kojima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić zbog sumnje da su zlostavljali demonstrante u garaži Vlade Srbije.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu su danas počela sasluđanja uhapšenih devet pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) među kojima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić, javlja portal "Tačno". Svi uhapšeni se sumnjiče za mučenje i zlostavljanje demonstranata u garaži Vlade Srbije tokom avgusta 2025. godine.

Nakon saslušanja će tužilaštvo odlučiti da li će sudu predložiti da im odredi pritvor. MUP je ranije saopštio da je određeno policijsko zadržavanje za devet policijskih službenika zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, donijeli rešenje o zadržavanju do 48 sati sledećim policijskim službenicima MUP Republike Srbije I. Ž. (1979), B. J. (1978), D. V. (1978), J. O. (1983), V. L. (1978), N.D. (1976), N. F. (1973), Z. V. (1972), i građaninu M.V. (1978), koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio policijski službenik MUP R Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje. Krivično djelo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22,30 časova do 1,00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svjesni svoga djela, čije su izvršenje hteli i bili svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, primjenom sile i prijetnje, većem broju oštećenih lica nanijeli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obavještenje i da ih zastraše i nezakonito kazne. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu”, navodi se u saopštenju MUP-a.