Uprava policije podnijela je krivične prijave protiv pet osoba iz Nikšića i Berana zbog sumnje da nijesu poštovale mjere nadzora koje su im određene odlukama nadležnih sudova.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije saopšteno je da policijski službenici, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvima, kontinuirano sprovode aktivnosti na otkrivanju osoba koje ne postupaju u skladu sa zabranama i obavezama propisanim sudskim mjerama.

„Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvima, svakodnevno preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji lica koja krše zabrane ili obaveze određene mjerama nadzora izrečenim od strane suda u krivičnom postupku. Shodno tome, u prethodnih nekoliko dana podnijete su krivične prijave protiv više lica, među kojima i operativno interesantna, zbog kršenja pomenutih mjera“, navode iz policije.

Nikšićka policija je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, podnijela krivične prijave protiv U.Đ. i F.T. zbog sumnje da su prekršili obavezu redovnog javljanja policiji.

Prema navodima policije, U.Đ. je odlukom Osnovnog suda u Nikšiću bio obavezan da se svakog prvog i petnaestog dana u mjesecu javlja službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, ali tu obavezu nije ispunio početkom novembra.

U drugom slučaju, F.T. se, kako se sumnja, nije javljao policiji svakog ponedjeljka, iako mu je takva obaveza bila određena sudskim rješenjem.

Krivične prijave podnijela je i beranska policija protiv tri osobe zbog sumnje u kršenje sudskih mjera.

Prijava je podnijeta protiv N.C, koji je, prema sumnjama policije, prekršio mjeru određenu odlukom Višeg suda u Bijelom Polju, a koja podrazumijeva obavezno javljanje Odjeljenju bezbjednosti Berane svakog ponedjeljka.

Pored njega, krivične prijave podnijete su i protiv D.A. i I.Š. iz Berana. Njih dvojica su, kako navode iz policije, postupili suprotno sudskim rješenjima kojima im je takođe određena obaveza redovnog javljanja beranskoj policiji svakog ponedjeljka.

Iz Uprave policije zaključuju da će nastaviti aktivnosti na kontroli poštovanja sudskih mjera i procesuiranju osoba za koje postoji sumnja da ih krše.