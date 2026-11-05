Ovo je žena sa kojom je Marinko Rokvić dobio vanbračno dete: Mila se krije od svih, a sin slavnog oca upoznao sa 9

Na današnji dan 6. novembra 2021. godine, preminuo je čuveni pevač Marinko Rokvić, a detalji njegove priče svojevremeno su iznenadili javnost.

Izvor: MN Press

Marinko Rokvić je decenijama bio u samom vrhu narodne muzike, sa karijerom koja je trajala duže od 40 godina i armijom vernih slušalaca svih generacija. Ipak, pored velikih hitova i nastupa, publika i mediji su podjednako pažljivo pratili i njegov privatni život, pre svega zbog načina na koji se postavio u situacijama koje na estradi obično prerastu u skandale

Naime, Marinko je 1980. godine iz kratke veze sa Sarajkom Milom dobio sina Darija, a kasnije ga je priznao. Veliku ulogu u celoj priči odigrala je njegova supruga Slavica, koja nije dozvolila da među decom postoji distanca, naprotiv, upravo je ona insistirala da Dario redovno viđa polubraću, Nikolu i Marka, i da izgrade pravi bratski odnos.

Sa druge strane, Mila se nikada nije eksponirala u javnosti niti pravila dramu, pa je u porodici do danas ostao zdrav i složan odnos. Sam Marinko je retko pričao o intimi, a ovu epizodu iz prošlosti spomenuo je tek jednom, kratko i bez ulepšavanja.

"To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje, pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen", ispričao je Marinko svojevremeno.Photo Set as poster photo

Potom je stao na ludi kamen sa Slavicom, a sudbonosno "da" su izgovorili 1984. godine. U braku su dobili dvojicu sinova Marka i Nikolu, a obojica naslednika su krenula očevim stopama.

"Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio"

Kada je reč o Dariju, on je svojevremeno istakao koliko mu je značila Slavičina podrška.

"Zato što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio". istakao je.

Izvor: instagram/nikolarokvic/printscreen

Dario je od malih nogu bio i u odličnim odnosima sa ocem, baš poput i njegove majke Mile.

"Ja sam imao super detinjstvo, dok se nije zaratilo u Sarajevu. Onda nam je bilo malo teško, ali sve je to život. Znao sam odavno da mi je otac pevač, slušao sam njegovu muziku na kasetama. Uglavnom smo Marinko i ja uvek bili u kontaktu, a nastavili smo da se čujemo i kada sam se preselio u Kanadu 1995. godine", pričao je jednom Dario, opisavši i prvi susret sa Rokvićem:

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio", objasnio je.

Izvor: Instagram

Sa Marinkom je razvio, takođe, blizak odnos, ali kaže da od njega nije nasledio talenat za muziku, već nešto drugo.

"Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikoilna deca su bliska. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda", rekao je Dario.

Potom je dodao:

"Moja mama je divna žena i uvek se trudila da mi priušti i više nego što je mogla. Voleo bih da su Nikola i Marko odrasli sa mnom i da smo bliže, ipak, Kanada nije baš blizu. Ali, takva je sudbina. Dobro je što sada tehnologija napreduje i možemo da se gledamo", pričao je Marinkov sin za medije.

Dario i danas živi i radi u Kanadi, gde je osnovao i porodicu. U braku je sa zanosnom Portugalkom Nadiom, koja mu je podarila dva sina: Romea i Matea.

Izvor: Instagram/dario_r13

U testamentu sva deca

I testament Marinka Rokvića je oduševio mnoge, jer je njegova poslednja želja bila da njegova deca Dario, Marko i Nikola nastave da žive u miru i slozi, te je svu imovinu podelio na ravne časti.