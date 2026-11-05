Uprava policije podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe zbog sumnje na zlostavljanje i ugrožavanje sigurnosti maloljetnica u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću.

Izvor: Uprava policije

Iz policije je saopšteno da je 23. oktobra, oko 21.15 časova, prijavljeno narušavanje javnog reda i mira u lokalu „P.“ na Trgu slobode, gdje je došlo do incidenta između više osoba.

Policijski službenici koji su izašli na lice mjesta zatekli su četrnaestogodišnju djevojčicu, koja im je kazala da ju je jedna osoba prvo vrijeđala, a potom i fizički napala. Maloljetnica je upućena u Opštu bolnicu Nikšić, gdje joj je ukazana medicinska pomoć i obavljen ljekarski pregled.

Tokom razgovora u prisustvu staratelja, djevojčica je navela da su nju i petnaestogodišnju drugaricu, sa kojom je bila u lokalu, vrijeđali i prijetili im M.Z. i M.B. Prema njenim navodima, M.Z. ju je udario otvorenim dlanom u predjelu lica.

Policija je u okviru istrage obavila razgovore sa osumnjičenima, njihovom šesnaestogodišnjom kćerkom, kao i zaposlenima u ugostiteljskom objektu. Pribavljeni su i snimci video-nadzora koji se odnose na događaj.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv M.Z. zbog sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanje na štetu dvije maloljetnice.

Krivična prijava podnijeta je i protiv M.B. zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu djevojčice koja je prijavila događaj.

Iz Uprave policije dodaju da će, po nalogu tužioca, protiv maloljetne kćerke osumnjičenih biti podnijeta i prekršajna prijava zbog sumnje na kršenje Zakona o javnom redu i miru.