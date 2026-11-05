Švedska uvodi granične kontrole na unutrašnjim granicama zbog prijetnji po bezbijednost, koje traju šest mjeseci od novembra 2026.

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Švedska će ponovo uvesti granične kontrole na svojim unutrašnjim granicama u trajanju od šest mjeseci, zbog procjene da postoji ozbiljna prijetnja javnom redu i unutrašnjoj bezbjednosti, saopštila je tamošnja vlada u četvrtak.

„Procjena se prvenstveno zasniva na ozbiljnoj bezbjednosnoj situaciji nastaloj usljed ruske invazije punog obima na Ukrajinu, koja je dovela do hibridnih prijetnji i neprijateljskih aktera koji se kreću i djeluju unutar šengenskog prostora“, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Granične kontrole biće na snazi šest mjeseci, od 12. novembra 2026. do 11. maja 2027. godine.

(MONDO)