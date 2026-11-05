Mačka napravila haos kod veterinara, osoblje se oglasilo duhovitom porukom (Video)

Prava mala drama odigrala se u jednoj veterinarskoj ordinaciji u Vodicama, gdje je uplašena mačka napravila lom.
Uspaničena životinja skakala je i trčala po ordinaciji, dok su veterinar i medicinska sestra pokušavali da je uhvate i smire.
Nesvakidašnja situacija zabilježena je kamerom, a snimak je na svom TikTok profilu objavila upravo medicinska sestra Lucija Jurišić.
@luciajurisic♬ Fire the Cannons (1812 Overture) - Jochen Flach & Peter Ilych Tchaikvsky & Thomas Hewitt Jones
"Vještačka inteligencija uzeće vam posao. Kad???", duhovito je uz snimak navela Jurišićeva.
Iako je tužno vidjeti u kolikom strahu i panici je bila mačka, najvažnije je da je na kraju dobila potrebnu veterinarsku njegu.
(Mondo)