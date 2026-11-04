Šest osoba uhapšeno je u Nišu zbog sumnje da su na dan izbora presreli i šipkama napali bajkere iz mobilnih timova Studentske liste. Tokom pretresa zaplijenjeni su i narkotici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šest osoba uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovale u napadu na bajkere iz mobilnih timova Studentske liste, koji su na dan izbora u Nišu obilazili biračka mjesta.

Prema informacijama medija, uhapšeni su A. A, V. P, M. M, njegov sin P. M, B. M. i B. K.

Pretresi su u toku, a kod B. K. u stanu su pronađeni satovi, narkotici i skupe cigarete.

Podsjetimo, bajkeri iz mobilnih timova Studentske liste napadnuti su kod Vatrogasnog doma, nakon što im je grupa muškaraca automobilima prepriječila put. Prema njihovim navodima, napadači su imali metalne šipke, a jedan od bajkera je i fizički napadnut.

(Nova S/MONDO)