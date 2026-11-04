Lider pokreta "Mi, snaga naroda" otkrio je da planira da uđe u predsjedničku trku, a govorio je i o novoj vlasti, Studentskoj listi i odnosima Srbije sa Rusijom.

Izvor: Youtube/Покрет МИ СНАГА НАРОДА

Lider pokreta "Mi, Snaga naroda" Branimir Nestorović rekao je da će se kandidovati na izborima za predsjednika Srbije.

"Ako me zdravlje posluži. Niko neće da se bori za nas osim nas samih. Nije važan rezultat koliko borba. Ja ću se boriti", rekao je Nestorović u emisiji "Aktuelno".

On je istakao da izbori održani 25. oktobra nisu bili klasični izbori, već "referendum za i protiv Aleksandra Vučića", koji je, kako kaže, doveo do toga da je veliki opštenarodni ustanak nezadovoljnih vlašću, predvođen studentima, srušio jednu dotrajalu vlast.

Nestorović je, međutim, istakao da pred novom vlašću, oličenom u Studentskoj listi, stoje velika iskušenja na svim poljima, kako unutrašnje tako i međunarodne politike, te da treba pažljivo pratiti kako će vlada biti formirana, ko će je voditi i u kom pravcu će ići. Naveo je da mu se čini da će se odugovlačiti sa objavljivanjem imena ministara "da ne bi došlo do razočaranja".

Nestorović upozorava da se nikako ne smije praviti distanca od Rusije, jer bi to, po njegovom mišljenju, bilo štetno i pogubno za srpske državne i ekonomske interese.

"Bez Rusije smo mrtvi. Ona je veoma važna. Bez Rusije nema gasa, nema ničega", kaže Nestorović.