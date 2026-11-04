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Prvi put u javnosti sa 12 godina starijom: Bivša bila trudna s drugim, a evo ko je nova djevojka Sergeja Pajića

Prvi put u javnosti sa 12 godina starijom: Bivša bila trudna s drugim, a evo ko je nova djevojka Sergeja Pajića

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Sergeju Pajiću je ovo prvo pojavljivanje u javnosti sa popularnom influenserkom i psihoterapeutom

Prvi put u javnosti sa 12 godina starijom: Bivša bila trudna s drugim, a evo ko je nova djevojka Ser Izvor: MONDO

Pjevačica Goca Tržan večeras održava koncert u Beogradu, a u Sava Centru se skupljaju poštovaoci njene muzike među kojima su i brojne javne ličnosti.

Sergej Pajić stigao je sa 12 godina starijom izabranicom - psihoterapeutkinjom Marijom Hadžović sa kojom je sjeo u prve redove. Sergej i Marija nisu skidali osmjehe, a ovo im je prvo zajedničko javno pojavljivanje.

Pogledajte kako ona izgleda:

Prije 3 godine bio s djevojkom koja je bila trudna s bivšim 

Sergej Pajić je nakon raskida s tiktokerkom Unom Kablar, bio u vezi sa jednom djevojkom, s kojom je ubrzo i raskinuo vezu.

U jednom intervjuu je otkrio da je veza prekinuta jer je saznao da je djevojka s kojom je bio u vezi i koja se predstavlja kao tiktokerka, bila u drugom stanju s bivšim momkom.

Sandra se u međuvremenu porodila, a sada je Sergej otkrio u kakvim su odnosima: "Apsurdno je da neko misli da na osnovu toga što se dogodilo sam htio da napravim karijeru. Sa Sandrom sam u kontaktu, tu sam kao podrška njoj i djetetu", rekao je pjevač.

Bili zajedno na ljetovanju

Sergej (23) i influenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) su ove godine bili zajedno na ljetovanju, a Marija je na mrežama objavila fotografiju.

Izvor: Instagram printscreen / sergejpajic

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Tagovi

sergej pajić djevojka

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