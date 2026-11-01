Goca Tržan otvoreno govori o muško-ženskim odnosima i intimnosti u emisiji "Magazin In".

Izvor: Instagram/gocatrzan

Pjevačica Goca Tržan bila je gošća Sanje Marinković u emisiji "Magazin In", gdje je u svom prepoznatljivom, direktnom stilu otvorila dušu o muško-ženskim odnosima.

Razmatrajući vječitu dilemu kako pronaći partnera, Goca se osvrnula na ljude koji maštaju o vezi, a zapravo ne mrdaju iz svoje zone komfora i svakodnevne rutine. Na pitanje da li prava ljubav stiže tek kada prestanemo da je jurimo, pjevačica je dala jasan recept:

"Uživaj, živi, pruži se, budi srećan. Ljudi hoće da nađu nekoga a zatvoreni su u četiri zida, i kao: 'Kako ne mogu da upoznam?', pa promijeni nešto! Kreni na folklor, na bridž, na štrikanje... Promijeni navike, nešto nije dobro ako ne možeš baš nikoga da upoznaš. Ima mnogo ljudi koji misle da su previše dobri da bi upoznali nekoga, ali što kaže Dea, niko nije dovoljno dobar."

Vidi opis "Kaži lijepo da si tu samo zbog intime": Goca Tržan brutalno isprozivala muškarce, nastao muk u studiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 8 / 8

Govoreći o intimi, Tržanova je bez ustezanja objasnila vječitu razliku između polova, dok žene pletu romantične bajke, jači pol funkcioniše mnogo jednostavnije i konkretnije:

"Ili budi iskren i kaži: 'Ovdje sam zbog s*ksa', nemoj da me mrndaš i da mi pričaš glupe priče, daj da obavimo to da vidim ima li tu makar nešto, da nam zdravlje bude kako treba, a ovo za ljubav, ako ti nisi spreman, ima ko jeste. To je suština, naravno, zato što muškarci... Jao jadne, evo naježila sam se! Žene vrte filmove i žene su spremne da prave priče da bi bile zaljubljene, a muškarac je ili tu zbog s*ksa ili mu se sviđaš da ostane tu neko duže vrijeme. Oni su toliko usmjereni i mnogo lakše i brže znaju da li su pored žene koju žele za cio život. Skoncentrisani su na rješenje problema, mi žene komplikujemo stalno."

Za sam kraj, pjevačica je podijelila i duhovit trik iz sopstvenog braka kada je u pitanju komunikacija sa muškarcima:

"I još jedna bitna stvar, nemoj da mu govoriš dok nešto radi, jer te ne čuje. Moj muž radi nešto na kompjuteru, ja sam rekla: 'Molim te kad budeš krenuo, izbaci smeće', on kaže: 'Mhm, da, da', nema ništa od toga! Kao djetetu od tri godine, da gleda u tebe, i onda objasniš."