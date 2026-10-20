Ivan Marinković nije vidio ćerku 11 godina: Goca iznela šok tvrdnje o bivšem, ima sve dokaze

Goca Tržan je iznijela niz ozbiljnih tvrdnji na račun bivšeg supruga i njegovog odnosa sa ćerkom Lenom.

Izvor: Kurir televizija

Pjevačica Goca Tržan bez dlake na jeziku dotakla se zamršenog odnosa između njene ćerke Lene i njenog oca Ivana Marinkovića. Ona je otkrila kakve je poruke bivši muž slao njihovoj naslednici, sa kakvim se odsustvom komunikacije susreću, ali se dotakla i Lenine promjene prezimena.

Tržanova je izričito naglasila da se Marinković nije vidio sa ćerkom pune dvije decenije, tačnije čitavih 11 godina, oštro odbacivši optužbe da je ona ta koja je stajala na putu njihovom susretu.

"Ne mrzim ga. To je kao o mrtvima koji nemaju spomenik. Dijete nisam nikada odvajala od oca. Pošto on priča gluposti jer mu vrijeme u rijalitiju očigledno prolazi brzo, znate li koliko dugo Ivan nije vidio ćerku? Prošlo je 11 godina", rekla je pjevačica.

Ona se prisjetila i perioda kada je Lena imala osam godina, dok je Ivan učestvovao u rijaliti programu "Parovi".

"Sjećam se kada je Lena imala osam godina, svaki dan sam je pitala da li želi da vidi oca. Bio je tada u 'Parovima', nisam joj dozvoljavala da gleda rijaliti jer smatram da to nije dobro za dijete. Nije ni tražila to da gleda. Nisam htjela da ga gleda u tom izdanju", ispričala je Goca.

Kontakti uoči rijalitija i pitanje krivice

Prema riječima pjevačice, Lena je sama primijetila da joj se otac javlja uglavnom pred ulazak u novi rijaliti format, a prisjetila se i njihovog poslednjeg razgovora.

"Završila se ta godina. Mogu ja sada da kažem da sam kraljica Viktorija i da tvrdim da za to imam dokaze... ali gdje su dokazi. Lena je sama primijetila da on nju jedino zove kada treba da uđe u novi rijaliti. Milion puta sam je pitala da li želi da vidi tatu, ali je ona rekla: 'Ne, mene je sramota tamo da idem'. Kada je poslednji put pozvao, Lena ga je pitala: 'Zašto me zoveš sada nakon toliko godina?', on je odgovorio: 'Pa nije dala mama'. Mene baš boli ona stvar šta će da kaže neko tamo ko gleda ko se j**e u dva ujutru u rijalitiju. Njemu je tako lakše da ja budem kriva za sve, a zaboravlja da sam ja kriva i za to što je on sad tamo i što zarađuje", govorila je Goca za Scandal.

Uloga Raše Novakovića i čuvanje dokaza

Goca se osvrnula i na ulogu svog supruga Radomira Rašu Novakovića, koji je uz Lenu od njene pete godine i predstavljao je jedinu mušku figuru u njenom odrastanju pored dede.

"Nikada nisam rekla da Lena Rašu zove 'tata'. Objektivno, Radomir je neko ko je sa njom od njene 5 godine. Nikad je nije osudio, učio ju je da pliva, da siječe nožem, i on je jedina muška figura u njenom životu pored dede. Bezobrazno je to što je više ne štedi jer ona sada ima 18 godina... Njemu treba samo podrška nacije, jer je on sada rijaliti igrač."

Pjevačica je otkrila i da čuva svu prepisku između Ivana i Lene, ističući jednu posebnu poruku:

"Jednom prilikom joj je napisao: 'Mala, nemoj tako da pričaš sa mnom, ja sam rijaliti igrač'. Ja imam dva giga memorije, poruka, skinšotova... Sve čuvam za ne daj Bože".

(Scandal/MONDO)