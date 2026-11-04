Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu jer investitori vrše procjene uticaja rezultata američkih izbora na politiku Vašingtona prema Iranu.

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U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,1 odsto i sada je 102,49 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za jedan odsto i iznosi 95,17 dolara po barelu.

Pad cijena nafte uslijedio je poslije perioda pojačane nestabilnosti izazvane očekivanja obnove vojnih operacija na Bliskom istoku i kasnijih uticaja na diplomatske napore koji bi mogli spriječiti novu eskalaciju.