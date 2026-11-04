Kiki Palmer u haljini staroj 51 godinu: Zlato i smjeli izrezi za glamur kakav nam je nedostajao

Ako postoji veče kada moda ne mora da igra na sigurno, onda je to dodjela CFDA nagrada. Ovogodišnji skup u Njujorku donio je zanimljive kreacije

Izvor: Bre Johnson/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako postoji veče kada moda ne mora da igra na sigurno, onda je to dodjela CFDA nagrada. Ovogodišnji skup u Njujorku donio je zanimljiv spoj raskošnih zlatnih kreacija, klasične elegancije i komada koje obično ne povezujemo sa crvenim tepihom.

Dodjela nagrada Savjeta modnih dizajnera Amerike održana je 2. novembra u Američkom prirodnjačkom muzeju, a domaćica večeri bila je Kiki Palmer. Među brojnim poznatim gostima, nekoliko dama posebno se izdvojilo svojim modnim izborom.

Kiki Palmer vratila glamur sedamdesetih

Kiki Palmer

Izvor: zz/XNY / StarMax / Profimedia

Domaćica večeri Kiki Palmer izabrala je zlatnu vintidž kreaciju Boba Mekija koju je Rakel Velč nosila 1975. godine. Ukrštene trake oko vrata, smjeli izrezi preko stomaka i svjetlucavi detalji vratili su na crveni tepih raskoš sedamdesetih.

Uz zlatne sandale i bakarnu kosu oblikovanu u krupne talase, zaokružila je izdanje koje pokazuje zašto se moda iz ove decenije iznova vraća.

Zlato u dvije verzije

Hejli Biber

Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hejli Biber i Zoi Kravic izabrale su zlatne kombinacije modne kuće Saint Laurent, ali sa različitim efektom. Hejli je nosila raskošni komplet sa dugim rukavima, bogatom teksturom i tamnim, voluminoznim manžetnama. Zoi se odlučila za jednostavniju siluetu, sa gornjim dijelom bez rukava i suknjom do koljena, čija je površina podsjećala na zlatnu foliju.

Zoe Kravic

Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Dok je Hejlino izdanje imalo gotovo baroknu raskoš, Zoi je kombinaciju zaoštrila cipelama sa izrazito špicastim zlatnim vrhom.

Pamela Anderson ostala vjerna eleganciji

Pamela Anderson

Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pamela Anderson izabrala je crnu haljinu Carolina Herrera, otvorenih ramena, sa ukrasima duž gornje ivice. Slični detalji na salonkama povezali su kombinaciju, dok su svijetla torbica i crveni manikir unijeli kontrast.

Kratka plava kosa sa volumenom dala je izdanju prizvuk starog Holivuda. Bez mnogo dodataka, ali sa dovoljno karaktera.

Koža, svila i jedna narandžasta suknja

Demi Mur

Izvor: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

El Faning spojila je nježnu ružičastu haljinu sa dugim crnim kožnim mantilom brenda Coach, dok je Emili Ratajkovski izabrala tamni gornji dio, narandžastu midi suknju i crne čizme sa potpisom Tory Burch. Obje kombinacije ponudile su inspiraciju koja lako može da se prenese i van svečanih događaja.

Među zapaženim gostima bili su i Donatela Versaće u crnom odijelu sa svijetlom maramom, kao i Met Dejmon sa kćerkom Izabelom, koja je nosila dugu svijetlu haljinu sa resama. Demi Mur izdvojila se dugom teksas haljinom koju je Zak Pozen dizajnirao za GapStudio, sa naglašenim strukom, dugmadima i šlepom koji su ovom svakodnevnom materijalu dali večernji karakter.