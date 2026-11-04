Glumac iz "Igre sudbine" popio otkaz, pa se preselio iz Srbije: Sad radi u supermarketu (Foto)

Amar Mešić se nedavno oglasio i otkrio da čeka potrebnu dokumentaciju kako bi mogao da počne da radi u jednom supermarketu u Hrvatskoj

Izvor: Instagram/ammarsadvam

Glumac Amar Mešić prije dvije godine napustio je Srbiju i preselio se u Beč, gdje je radio na građevini. Međutim, njegov životni put u međuvremenu je dobio novi pravac. Amar je otišao iz Beča i preselio se u Zagreb, gdje je pronašao novi posao i zaposlio se u jednom supermarketu.

Sada se oglasio na Instagramu i otkrio da mu je bio prvi radni dan na novom radnom mjestu.

"Raditi se mora, šta mi teško. Prvi radni dan. Polako… Dok sve ne bude baš onako kako treba", napisao je Mešić.

Čekao hrvatske papire

Amar se nedavno oglasio i otkrio da čeka potrebnu dokumentaciju kako bi mogao da počne da radi u jednom supermarketu u Hrvatskoj. Tada je poručio da „od nečega mora da se živi“.

Pored glumačkih angažmana u domaćim serijama, Mešić je bio aktivan i na društvenim mrežama, gdje je otvoreno govorio o ličnim iskustvima i problemima s kojima se suočavao.

Tako je prije nekoliko godina objavio fotografiju iz teretane i otkrio da je doživio napad panike, što ga je, kako je tada naveo, iznenadilo.

„Juče, u ovom momentu, dok me moj trener, naravno, slika, ja doživljavam prvi put u životu napad panike ili anksioznosti. Odjednom, iz čista mira, javlja mi se strah, lupanje srca, nije mi bilo jasno zašto, kako… Strah neviđenih razmjera. I, naravno, odmah ću se vratiti na psihoterapije. Hoću da kažem da i mi, kao tamo neke 'javne ličnosti', imamo iste probleme kao ti, vi, oni…“, napisao je tada Mešić.

Izvor: Instagram/ammarsadvam

„Htio sam da podijelim sa vama ovaj moj momenat jer će možda nekome značiti, a i da ja znam da nisam sam u ovome, kao što ni ti nisi sam/sama. Smatram da je ovo važna tema o kojoj ljudi, mediji i psiholozi treba da pričaju. Potražiti stručnu pomoć ne znači da ste ludi. Bar ću ja koristiti svoj uticaj koliko mogu i pomoći onima koji to žele. Tako da budite slobodni i podijelite vaša iskustva sa mnom, kao što ja dijelim sa vama. Vjerujte mi da ćete osjetiti olakšanje“, zaključio je glumac.

(/MONDO)