Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dva maloljetnika stara 15 godina zbog sumnje da su od dva Glovo dostavljača hrane ukrali novac i narudžbu, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako se navodi, njima se na teret stavlja krivično djelo razbojništvo.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, rasvijetlili su dva krivična djela razbojništvo i identifikovali dva maloljetna lica, stara po 15 godina, protiv kojih su, po nalogu državnog tužioca, podnijete krivične prijave. Oni su osumnjičeni da su počinili navedena krivična djela na štetu državljana Azerbejdžana i Turske, koji su zaposleni kao dostavljači hrane", navodi se u saopštenju.

Kako se sumnja, maloljetnici su 3. novembra 2026. godine, u večernjim časovima, dok su se nalazili u podgoričkom naselju Zabjelo, putem aplikacije Glovo naručili hranu, a potom u Ulici Buda Tomovića, u neosvijetljenom dijelu parka, sačekali oštećenog državljanina Azerbejdžana, koji radi kao dostavljač hrane.

"Tom prilikom su mu, uz primjenu fizičke sile, oduzeli narudžbu vrijednu oko 50 eura, kao i torbicu u kojoj se nalazilo 250 eura, nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu", piše u saopštenju.

Kako dodaju iz policije, maloljetnici su, kako se sumnja, istog dana, putem aplikacije Glovo ponovo naručili hranu, a potom u Jerevanskoj ulici, na Zabjelu, sačekali oštećenog državljanina Turske, koji takođe radi kao dostavljač hrane.

Kako se sumnja, oštećenog su pokušali da napadnu elektrošokerom, a tom prilikom su mu oduzeli narudžbu vrijednu 52 eura.

"Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta identifikovali su osumnjičene, nakon čega su izvršili pretres stanova i drugih prostorija koje koriste ova dva maloljetna lica. Tom prilikom, u stanu jednog od njih pronađena su četiri noža na preklapanje, metalni bokser, dvije crne ski-maske, dva mobilna telefona marke iPhone i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja krivičnih djela", zaključuju iz UP.