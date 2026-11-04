Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv šest okrivljenih Miloša Markovića, Arjana Rečkovića, Tarika Muminovića, B.L., Adnana Abdovića i V.M.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optužnica je predata za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenog Rečkovića i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a protiv okrivljenog Markovića i za krivično djelo falsifikovanje isprave.

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni M.M., a čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga za sada nepoznata lica, tokom prošle i ove godine, sa ciljem vršenja krivičnih djela teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca, a u okviru tako napravljenog kriminalnog plana i u cilju lišenja života R.S., pripadnika suprostvaljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete, a sve radi sticanja nezakonite dobiti i moći, što je spriječeno zajedničkim djelovanjem Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja, drugih organizacionih jedinica Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost", kazali su iz SDT-a u saopštenju.

Objašnjavaju da je predmet optužnice je i to što je organizator kriminalne organizacije, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog drugog krivičnog postupka, nabavio lažne javne isprave navodno izdate od Republike Slovenije, u namjeri da ih upotrijebi kao prave za svoje nesmetano kretanje, ali i to što je pripadnik kriminalne organizacije, okrivljeni Rečković, izvršavajući svoju ulogu i zadatke u kriminalnoj organizaciji, držao vatreno oružje bez odgovarajuće isprave o oružju izdate od nadležnog organa, pišu Vijesti.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenom A.A. produži pritvor, dok su okrivljeni A.R., T.M. i B.L. već u pritvoru, u drugim krivičnim predmetima i postupcima, a okrivljeni M.M. je na izdržavanju kazne po ranijoj osudi, dok se okrivljeni V.M. u postupku brani sa slobode", rekli su iz SDT-a.