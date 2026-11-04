Nakon hapšenja vlasnika Alta grupe i pokretanja stečaja Alta banke, IDEA Marketi saopštili su da imaju podršku ključnih dobavljača i da preduzimaju mjere za očuvanje stabilnosti poslovanja.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Kompanija IDEA Marketi oglasila se zvaničnim saopštenjem nakon hapšenja Davora Macure, vlasnika Alta grupe, čija je kompanija Alta Retail preuzela IDEA markete, Rodu i Mercator u Srbiji. Iz kompanije poručuju da nastavljaju redovno poslovanje, da imaju podršku ključnih dobavljača i da je prioritet očuvanje stabilnog snabdijevanja prodavnica i sigurnosti radnih mjesta.

Menadžment IDEA Marketa održao je sastanak s predstavnicima dobavljača čije učešće čini više od 50 odsto ukupnog prometa kompanije. Kako je navedeno, cilj razgovora bio je razmatranje aktuelnih okolnosti na tržištu i dogovor o zajedničkim aktivnostima koje bi doprinijele očuvanju stabilnosti poslovanja.

Tokom sastanka potvrđena je puna podrška ključnih dobavljača kompaniji, kao i njihova spremnost da doprinesu očuvanju kontinuiteta snabdijevanja maloprodajne mreže i redovnoj dostupnosti proizvoda potrošačima.

Iz kompanije ističu da zapošljavaju više od 6.500 ljudi i da im je, osim stabilnog poslovanja, važno očuvanje radnih mjesta i zaštita interesa zaposlenih i njihovih porodica.

Navode da preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi sačuvali finansijsku stabilnost, kontinuitet poslovanja i redovno snabdijevanje svih prodavnica. Posebnu poruku uputili su potrošačima, kojima poručuju da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o dostupnosti proizvoda.

„Ostajemo posvećeni njihovim svakodnevnim potrebama, a očuvanje redovnog snabdijevanja i dostupnosti proizvoda u našim prodavnicama među našim je najvažnijim prioritetima“, naveli su iz IDEA Marketa.

U saopštenju su pozvali i sve učesnike na tržištu da postupaju odgovorno i konstruktivno, uz ocjenu da je saradnja svih relevantnih strana važna za očuvanje stabilnosti tržišta i domaće privrede.

Saopštenje IDEA Marketa dolazi nakon hapšenja Davora Macure, vlasnika Alta banke i Alta grupe, čija je kompanija Alta Retail preuzela maloprodajni biznis Fortenova grupe u Srbiji.

Transakcija je obuhvatila IDEA markete i još četiri povezana društva, a iz Fortenove je potvrđeno da je kupoprodajni posao u potpunosti zaključen 12. oktobra 2026. godine. Od tog datuma ove kompanije više nijesu u njenom vlasništvu.

Macura je uhapšen 2. novembra, zajedno s još dvojicom zaposlenih u Alta banci. Sumnjiči se za zloupotrebu položaja odgovornog lica i iznošenje novca iz trezora banke. Prema navodima tužilaštva, riječ je o iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Nakon saslušanja, Macura je negirao krivicu, a Viši sud u Beogradu odredio mu je pritvor do 30 dana. Ista mjera određena je i dvojici zaposlenih u banci.

Dodatnu neizvjesnost izazvala je odluka Narodne banke Srbije da 31. oktobra oduzme dozvolu za rad Alta banci, nakon čega je 3. novembra otvoren stečajni postupak.

Iz Fortenove su prethodno naveli da im nije poznato da li je Alta banka učestvovala u finansiranju kupovine IDEA Marketa i povezanih kompanija. Istovremeno su poručili da oduzimanje dozvole banci ne utiče na poslovanje Fortenova grupe.

Upravo u takvim okolnostima IDEA Marketi sada poručuju da nastavljaju redovno poslovanje, uz podršku dobavljača i fokus na očuvanje snabdijevanja, zaposlenih i povjerenja kupaca.