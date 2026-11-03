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Tijana Bogićević proslavila rođendan: Niko ne bi rekao da je napunila ovoliko godina, Ceca joj prva čestitala

Tijana Bogićević proslavila rođendan: Niko ne bi rekao da je napunila ovoliko godina, Ceca joj prva čestitala

Autor Jovana Milićević
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Tijana Bogićević organizovala je privatno slavlje sa kog se oglasila na svom Instagram proflu.

Tijana Bogićević proslavila rođendan Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Tijana Bogićević proslavila je 45. rođendan u društvu najbližih ljudi. Atmosferu sa slavlja podijelila je na društvenim mrežama, nakon čega su uslijedile brojne čestitke.

Tim povodom je organizovala intimnu proslavu na kojoj je okupila porodicu i prijatelje, a djelić slavljeničke atmosfere podijelila je i sa pratiocima na Instagramu. Na fotografijama je nasmijana i raspoložena, dok je uz objavu ostavila zanimljivu poruku.

"Od ove godine prestajem da brojim. Hvala vam na porukama i lijepim željama, ljubim vas sve!", napisala je Tijana.

Ubrzo su se nizale čestitke, a među prvima se u komentarima oglasila i Svetlana Ceca Ražnatović, koja joj je uputila srdačne riječi.

"Srećan rođendan! Samo budi srećna uvijek i zauvijek…", poručila joj je Ceca uz emotikone šampanjca i rođendanske torte.

Tijana joj je ubrzo odgovorila: "Hvalaaa od srca", uz nekoliko crvenih srca.

Tagovi

Tijana Bogićević Ceca Ražnatović rođendan proslava

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