Odložena komemoracija u čast Miša Kovača: Danas će kovčeg biti iznet na stadion, a porodica imala ozbiljan zahtev

Doneta je odluka o pomeranju komemoracije u čast pevača Miša Kovača, a sahrani će prisustvovati isključivo članovi porodice.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Danas se u Hrvatskoj obeležava Dan nacionalne žalosti povodom smrti legendarnog pevača Miša Kovača, dok će u 16 časova na splitskom stadionu Poljud biti organizovan javni ispraćaj u saradnji Hajduka, Torcide i Hrvatske muzičke unije.

Za ovaj događaj je, prema pisanju hrvatskih medija, za samo nekoliko sati podeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica, što je potvrdio jedan od organizatora. Posetiocima neće biti dozvoljen ulazak na teren, a na njemu neće nastupati ni muzičari kako bi teren ostao sačuvan. Ispraćaj će moći da se prati i putem televizijskog i radijskog prenosa.

Na stadionu će nastupiti pevači i muzičari koji su bili Mišini prijatelji, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano. Pevačev kovčeg biće unet na stadion, a potom će biti nošen tartanskom stazom oko terena.

Sahrana samo u krugu porodice

Sahrana legendarnog hrvatskog pevača Miša Kovača biće održana u sredu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, isključivo u krugu porodice, gde će biti sahranjen pored svog sina Edija.

Izvor: YouTube/Croatia Records

Datum komemoracije pomeren

Komemoracija u čast preminulog muzičkog velikana biće održana nedelju dana kasnije, u sredu, 11. novembra, sa početkom u 12 časova, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Porodica i diskografska kuća Croatia Records zamolili su javnost i medije da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenucima.

(Telegraf.rs/MONDO)