"Ivana od šoka i plača ne može da govori": Oglasila se bivša žena Miše Kovača i otkrila u kakvom je stanju ćerka

Anita Baturina otkriva kako se njena ćerka Ivana nosi sa smrću Miše Kovača, uz emotivne izjave o njihovoj vezi.

Izvor: Printscreen

Anita Baturina, bivša supruga Mate Miše Kovača sa kojom je pjevač dobio sina Edija i ćerku Ivanu, oglasila se nakon njegove smrti i otkrila kroz kakav težak period prolazi njihova naslednica.

"U tolikom sam bunilu da ne znam šta bih rekla. Ivana od šoka i plača ne može da govori. Bila je izuzetno vezana za Mišu, ovo je ogroman šok za nju", izjavila je Baturina za "Slobodnu Dalmaciju".

Ovako izgleda Ivana:

Iako poslednjih godina nisu bili u svakodnevnom kontaktu, među njima nije bilo nesuglasica:

"Živjeli smo super. Naš brak je bio primjer mnogim brakovima", prisjetila se ona.

Porodičnu sreću prekinula je nezamisliva tragedija - pogibija sina Edija, gubitak koji nikada nisu preboljeli i koji je na kraju doveo do kraha njihovog braka.

"To se ne može prebroditi, to je ljudski. Vrijeme prolazi, bude lakše, ali znam da će me Edi dočekati na nebu i to mi je velika utjeha“, poručila je Baturina i potvrdila da će prisustvovati posljednjem ispraćaju na zagrebačkom groblju Mirogoj:

"Idem, naravno. Moram da budem uz Ivanu. Poštujem Mišu i sasvim je prirodno da ću doći na sahranu", zaključila je.

Izvor: Story.hr / MONDO