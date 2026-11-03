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"Hvala svima na brizi": Oglasio se Uroš Živković, pjevač potvrdio da mu je zapaljen džip

"Hvala svima na brizi": Oglasio se Uroš Živković, pjevač potvrdio da mu je zapaljen džip

Autor Dragana Tomašević
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Policija traga za počiniocima, dok Živković moli za razumijevanje i ne želi da komentariše detalje.

Oglasio se Uroš Živković, pjevač potvrdio da mu je zapaljen džip Izvor: Instagram/screenshot/zivkovicuros

Pjevaču Urošu Živkoviću je jutros oko 4 sata zapaljen džip u beogradskom naselju Čukarica, a stanare okolnih zgrada je probudio snažan prasak nalik eksploziji.

Sumnja se da je požar podmetnut, kao i da su dvojica, za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom buknuo. Napadači su munjevitom brzinom pobjegli s lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Živković je dao izjavu policiji, a sada je za medije potvrdio da je došlo do incidenta.

"Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želio da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumijevanje. Hvala svima na brizi", rekao je Uroš Živković za Blic.

(Blic, MONDO)

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Tagovi

uroš živković zapaljen automobil

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