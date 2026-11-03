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Zapaljen džip Uroša Živkovića: Požar izbio rano jutros na Čukarici, sumnja se da je podmetnut

Zapaljen džip Uroša Živkovića: Požar izbio rano jutros na Čukarici, sumnja se da je podmetnut

Autor Dragana Tomašević
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Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzni džip.

Zapaljen džip Uroša Živkovića: Požar izbio rano jutros na Čukarici, sumnja se da je podmetnut Izvor: MONDO/Matija Popović

Požar u kom je zapaljen skupocjeni automobil marke "audi Q8", čiji je vlasnik poznati pjevač Uroš Živković, izbio je rano jutros oko 4 sata u beogradskom naselju Čukarica.

Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzni džip.

Sumnja se da je požar podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom buknuo. Napadači su munjevitom brzinom pobjegli s lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Na teren su brzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili požar i spriječili širenje vatre na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povrijeđenih lica, ali je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta.

Nakon gašenja požara, policijski službenici su na licu mjesta obavili razgovor sa poznatim mladim pjevačem kako bi se rasvijetlile sve okolnosti događaja i utvrdio motiv napada.

O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

(Telegraf, MONDO)

Tagovi

zapaljen automobil uroš živković

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