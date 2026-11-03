"Porodica gleda i povraća": Majka Aneli Ahmić užasnuta dešavanjima u rijalitiju, u dvije rečenice urnisala ćerku

Majka Aneli Ahmić burno reagovala na pitanje zbog čega Aneli iznova prelazi preko poniženja i uvreda i dopušta da se njihov odnos stalno vraća na isti početak

Izvor: TV Pink

Dešavanja u Eliti 10, barem kada je emotivni život Aneli Ahmić u pitanju, na granici je incidenta. Juče je nasrtala na Filipa Đukića, a gledaoci su prethodnih dana bili u prilici da vide i da je posle brojnih uvreda i pljuvanja riješila da se pomiri s Filipom Carem.

Anelina majka, Jasmina Ahmić Grofica, javno se oglasila i izrazila ogromno razočaranje ćerkinom odlukom da oprosti Filipu.

Ona je bez zadrške odbacila njegova izvinjenja i kajanje, jasno stavivši do znanja da ne vjeruje u mogućnost zdravog i normalnog odnosa među njima.

"Njemu ne vjerujemo ni da golom g*****m sjedi na vatri! Sreće tu nema", poručila je Grofica.

Posebno je burno reagovala na pitanje zbog čega Aneli iznova prelazi preko poniženja i uvreda i dopušta da se njihov odnos stalno vraća na isti početak. Njen odgovor bio je kratak, ali i te kako jasan.

"Ne znam stvarno, ona Radojka je veći frajer od nje! Ili se zaljubi pet, šest puta u roku od tri minuta ili ne zna sama", rekla je Anelina majka.

Na pitanje kako na sve ovo gledaju ostali članovi porodice Ahmić, s obzirom na to da Aneli i Filip svojim turbulentnim odnosom ne prestaju da izazivaju reakcije. Jasmina je i na ovo pitanje imala kratak, ali brutalan odgovor:

"Ćute i povraćaju", otkrila je Grofica za Pink.