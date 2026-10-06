Brutalan sukob Aneli i Filipa Cara: Pljunuo je u lice, pa joj uputio jezive uvrede

Tokom rasprave koja je eskalirala pale su teške riječi, a Car je Aneli zamjerio pojedine stvari iz prošlosti.

Izvor: TV Pink

Sukob Aneli Ahmić i Filipa Cara u "Eliti 10" eskalirao je tokom žestoke rasprave, nakon koje se Car povukao u rehabilitaciju. Aneli je krenula za njim kako bi nastavila razgovor i pokušala da raščisti nesuglasice, ali je situacija ubrzo izmakla kontroli.

Uputio joj najgore uvrede

- K**vo prokleta, j**em li ti majku. Jesi mi rekla za Janjuša prošle godine? - grmio je Car.

- Nije to bilo. Neću se kleti. Šta hoćeš ti od mene? - uzvraćala je Aneli povišenim tonom.

U jednom trenutku sukob je prerastao i u fizički incident, kada je Car pljunuo Aneli u lice. Ona, međutim, nije željela da napusti prostoriju niti da se skloni.

- Zakuni se u dijete. Smijeješ se. Sad sam te pljunuo i završio za sva vremena - nastavio je besno Car.

Aneli je potom govorila o situaciji pred ostalim učesnicima i poručila da smatra da je Car izazvao čitavu svađu.

- Slobodno mu zovi Janjuša i Anđelu i neka se ovo okonča. Ja nikome nisam ćutala, samo sam njemu ćutala. Još ga nisam uvrijedila, a znaš kakva sam ja. On je napravio frku - jadala se ona.

Car je nastavio da bijesni, a u jednom trenutku izgovorio je i niz teških uvreda na njen račun.

- Ja bih joj srce iščupao i pojeo kao hamburger. Koja k**va prokleta. Znaš ona k*rvinska posla kad se dva muškarca raspravljaju oko k*rve, a ona se smije. Us**ću ti se u život, zapamti. Smiriti se ne mogu zbog k**ve proklete - vrištao je Car iz petnih žila.