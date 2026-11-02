Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije: Otkrila koji veliki hit joj je napravila pre 4 godine

Pjevačica Olja Bajrami se vratila na muzičku scenu novom pjesmom "Onaj gore nam se smije", te je progovorila o privatnom životu i kolegama.

Izvor: MONDO/Instagram/tea_tairovic

Pjevačica Olja Bajrami pojavila se pred predstavnicima sedme sile kako bi promovisala novu pjesmu koja nosi simboličan naslov "Onaj gore nam se smije". Tom prilkom progovorila je o svom ljubavnom životu, ali se dotakla i koleginice Tee Tairović, koja je nedavno imala operaciju.

"Treba da se uspori"

Olja se obratila koleginici nakon zdravstvenog problema: "Kažem treba da se uspori, i da kao što je rekla Tea - slušamo naše tijelo kada nam ono govori da više ne možemo. Tako da mojoj Tei želim brz oporavak", poručila joj je pa progovorila o pjesmi koju je za nju Tea uradila pod nazivom "Hajde komandante", poslušajte:

Pogledajte 00:00 Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije: Pa otkrila koji veliki hit joj je napravila pre četiri godine Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Podsjetimo, pjevačica Tea Tairović je hitno operisana zbog unutrašnjeg krvarenja. Nakon intervencije koja je zabrinula sve, oglasila se i progovorila o svemu. Više o tome pročitajte u tekstu:



