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Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije: Otkrila koji veliki hit joj je napravila pre 4 godine

Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije: Otkrila koji veliki hit joj je napravila pre 4 godine

Autori Marina Cvetković Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Olja Bajrami se vratila na muzičku scenu novom pjesmom "Onaj gore nam se smije", te je progovorila o privatnom životu i kolegama.

Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije Izvor: MONDO/Instagram/tea_tairovic

Pjevačica Olja Bajrami pojavila se pred predstavnicima sedme sile kako bi promovisala novu pjesmu koja nosi simboličan naslov "Onaj gore nam se smije". Tom prilkom progovorila je o svom ljubavnom životu, ali se dotakla i koleginice Tee Tairović, koja je nedavno imala operaciju.

"Treba da se uspori"

Olja se obratila koleginici nakon zdravstvenog problema: "Kažem treba da se uspori, i da kao što je rekla Tea - slušamo naše tijelo kada nam ono govori da više ne možemo. Tako da mojoj Tei želim brz oporavak", poručila joj je pa progovorila o pjesmi koju je za nju Tea uradila pod nazivom "Hajde komandante", poslušajte:

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Olja Bajrami se obratila Tei Tairović nakon operacije: Pa otkrila koji veliki hit joj je napravila pre četiri godine
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Podsjetimo, pjevačica Tea Tairović je hitno operisana zbog unutrašnjeg krvarenja. Nakon intervencije koja je zabrinula sve, oglasila se i progovorila o svemu. Više o tome pročitajte u tekstu:


Tagovi

olja bajrami Tea Tairović

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