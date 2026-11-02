Veljko Kuzmančević završio u Urgentnom centru: Dobio terapiju posle loših nalaza, otkrio šta je izazvalo problem

Veljko Kuzmančević otkriva kako je brak sa Vericom Rakočević uticao na njegovo zdravlje i izazvao ozbiljne stresne situacije.

Izvor: Instagram/verica.rakocevic/printscreen

Veljko Kuzmančević progovorio je o izazovima sa kojima se suočavao zbog braka sa Vericom Rakočević, koja je od njega starija 35 godina, pa otkrio da je sve kroz šta je prošao ostavilo ozbiljne posledice na njegovo zdravlje.

Kako je istakao, nije ga toliko pogađalo pisanje medija o njihovoj razlici u godinama, koliko količina uvreda i negativnih komentara koje su dobijali na društvenim mrežama. Kompozitor nije krio da mu je takav odnos javnosti teško pao i da se zbog svega našao pod velikim stresom.

"Nisam imao problem što stavljaju godine u naslov, to se ne može promijeniti. To je uvijek interesantno i medijima i ljudima, ali meni je u stvari najviše zasmetalo to što neko ko te nikada nije upoznao je u stanju da ti se obrati na ružan način. Govorim o ljudima koji ostavljaju ružne komentare. Svi su dobili način da mogu da ti se obrate, bilo mi je nevjerovatna ta ogromna količina mržnje koja je izbijala od tih ludaka, u početku sam se mnogo nervirao...", rekao je on, pa otkrio sa kakvim se zdravstvenim problemom suočio.

Završio u Urgentnom centru

Kuzmančević je otkrio i da je imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a posebno se odrazilo na njegovu štitnu žlijezdu, zbog čega je u jednom trenutku morao da potraži pomoć ljekara u Urgentnom centru. Govoreći o svom zdravstvenom stanju, kompozitor je priznao:

"Kako nije, odlijepio sam, dobio hipertireozu, hormoni su mi se poremetili, bio sam kao trudna žena čas sam plakao, čas sam se svađao. Završio sam u Urgentnom centru sa povišenim pulsom i nepravilnim radom, bio sam tamo šest sati dok nisu skontali šta je, tek su me uveče pustili. Dali su mi terapiju, pa sam krenuo na ispitivanje štitne... Tada je načelnik bio jedan stariji čovjek, on je pogledao sve te nalaze koji uopšte nisu bili dobri i prepisao mi je nešto što je kao andol, tako mi je dao i rekao vidimo se za dva mjeseca, bićeš ti dobro. Iznivelisao sam to i riješio problem sa štitnom posle šest mjeseci, sve to može da se reguliše. Iz najbližeš okruženja ti kažem sada da ne poznajem čovjeka koji nije anksiozan i koji nema neki problem, njih su dodatno s****li ovi sa mantrama, diši i to. Ja probam, druže, mene je to još više uznemirilo. Nisam to nikada uspio."