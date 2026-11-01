Baka Prase se izvinio nakon što je priznao ulaganje od 200.000 eura u kladionici na izbore, ističući svoju pohlepu i želju za iskupljenjem.

Izvor: bakaprase/Instagram

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, javno se izvinio nakon što je priznao da je uložio 200.000 eura u kladionici na pobedu koalicije "Ujedinjena Srbija" na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Jutjuber je priznao da ga je ponijela pohlepa, ali je istakao i da djelima želi da dokaže koliko se kaje zbog svog postupka.

Vidi opis "Izvinjavam se i kajem se, bio sam glup i pohlepan": Baka Prase o opkladi na SNS i planu da se iskupi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

"Kladio sam se na 200.000 eura na rezultate izbora, od te greške ne bježim, i zato želim da se izvinim. Izvinjavam se što sam dopustio svojoj pohlepi i svom odsustvu realnosti da jurim novac tamo gdje se novac ne juri. To odsustvo empatije u tom trenutku je apsolutno zabrinjavajuće bilo, jer dok sam ja čekao rezultate izbora da bih potencijalno zaradio novac, ljudi su na ulicama čekali rezultate izbora zarad svoje bolje budućnosti i zbog toga me je iskreno sramota i zbog toga izvinite."

"Sada želim da napravim prvi korak ka svom iskupljenju i moj prvi korak ka novoj i boljoj Srbiji. Ako sam mogao da budem toliko glup i toliko pohlepan da stavim 200.000 eura na pobjedu SNS-a, mogu i u narednih mjesec dana doniram 200.000 eura u humanitarne svrhe. Ne tražim oproštaj, već ću da radim na tome da ga zaslužim."

Ilić je otkrio kome će tačno donirati 200.000 eura, pa se još jednom izvinio svima.

"Pomoći ću maloj Danici sa 25.000 eura za izgradnju kuće. Doniraću 50.000 eura Viktoru Miletiću za liječenje tumora. Doniraću i 200.000 dinara i psu sa invaliditetom, koja se zovem Megan, kojoj je potreban novac za operaciju kičme. Takođe, doniraću i desetine hiljada porodicama kojima je to apsolutno potrebno. Iskreno želim da se iskupim svom narodu djelima, a ne riječima. Šaljite kome bismo mogli da pomognemo zajedno. Još jednom izvinite što sam bio toliko odvaljen od realnosti i nadam se da ćete moći da mi oprostite. Ne bježim nigde, ostajem u Srbiji i spreman sam na apsolutno sve posledice, ako ih bude bilo. Hvala vam na svemu i sve vas volim", rekao je Bogdan.