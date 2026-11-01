logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo poznati influenser, imao je samo 29: Ljudi ne mogu da dođu sebi od šoka

Preminuo poznati influenser, imao je samo 29: Ljudi ne mogu da dođu sebi od šoka

Autor Marina Cvetković
0

Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu.

Preminuo poznati influenser, imao je samo 29 Izvor: instagram/liam_fitzgerald_

Devojka Lijama Ficdžeralda objavila je na društvenim mrežama da je on zadobio "teške povrede" u nesreći i da je preminuo u petak, 30. oktobra.

Influenser Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu, imao je samo 29 godina.

Podlegao teškim povredama 

U subotu, 31. oktobra, njegova devojka Džejmi Lin Rinaldi objavila je na Instagramu da je ovaj 29-godišnji fitnes influenser preminuo 30. oktobra, oko dva sata ujutru.

"Ne postoje reči kojima bi se opisala bol zbog ovog gubitka. Ovo je izuzetno težak i bolan trenutak za sve koji su ga poznavali i voleli", napisala je ona.

Prema njenim rečima, Ficdžerald je "zadobio teške povrede i, uprkos naporima ljudi koji su očajnički pokušavali da ga spasu, nisu uspeli da ga vrate u život".

Još slika pogledajte u galeriji:

Ficdžerald je imao više od milion pratilaca na Instagramu, gde je objavljivao sadržaje o fitnesu, stilu života i finansijama. Influencer sa sedištem u Majamiju radio je i kao fitnes trener, nudeći individualne treninge, navodi se na njegovom zvaničnom sajtu.

"Molim vas da u svojim mislima i molitvama imate Lijamovu porodicu, najmilije i sve one koji su mu bili najbliži. Pružite nam razumevanje, ljubav i privatnost dok se suočavamo sa ovim nezamislivim gubitkom. Počivaj u miru, Lijame. Mnogo te volimo", napisala je Rinaldi u svojoj objavi.

(espreso / MONDO)   

Tagovi

influenser preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ