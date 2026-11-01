Preminuo poznati influenser, imao je samo 29: Ljudi ne mogu da dođu sebi od šoka

Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu.

Izvor: instagram/liam_fitzgerald_

Devojka Lijama Ficdžeralda objavila je na društvenim mrežama da je on zadobio "teške povrede" u nesreći i da je preminuo u petak, 30. oktobra.

Influenser Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu, imao je samo 29 godina.

Podlegao teškim povredama

U subotu, 31. oktobra, njegova devojka Džejmi Lin Rinaldi objavila je na Instagramu da je ovaj 29-godišnji fitnes influenser preminuo 30. oktobra, oko dva sata ujutru.

"Ne postoje reči kojima bi se opisala bol zbog ovog gubitka. Ovo je izuzetno težak i bolan trenutak za sve koji su ga poznavali i voleli", napisala je ona.

Prema njenim rečima, Ficdžerald je "zadobio teške povrede i, uprkos naporima ljudi koji su očajnički pokušavali da ga spasu, nisu uspeli da ga vrate u život".

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Ficdžerald je imao više od milion pratilaca na Instagramu, gde je objavljivao sadržaje o fitnesu, stilu života i finansijama. Influencer sa sedištem u Majamiju radio je i kao fitnes trener, nudeći individualne treninge, navodi se na njegovom zvaničnom sajtu.

"Molim vas da u svojim mislima i molitvama imate Lijamovu porodicu, najmilije i sve one koji su mu bili najbliži. Pružite nam razumevanje, ljubav i privatnost dok se suočavamo sa ovim nezamislivim gubitkom. Počivaj u miru, Lijame. Mnogo te volimo", napisala je Rinaldi u svojoj objavi.

(espreso / MONDO)