Preminuo poznati influenser, imao je samo 29: Ljudi ne mogu da dođu sebi od šoka

Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu.
Devojka Lijama Ficdžeralda objavila je na društvenim mrežama da je on zadobio "teške povrede" u nesreći i da je preminuo u petak, 30. oktobra.
Influenser Lijam Ficdžerald preminuo je nakon saobraćajne nesreće na motociklu, imao je samo 29 godina.
Podlegao teškim povredama
U subotu, 31. oktobra, njegova devojka Džejmi Lin Rinaldi objavila je na Instagramu da je ovaj 29-godišnji fitnes influenser preminuo 30. oktobra, oko dva sata ujutru.
"Ne postoje reči kojima bi se opisala bol zbog ovog gubitka. Ovo je izuzetno težak i bolan trenutak za sve koji su ga poznavali i voleli", napisala je ona.
Prema njenim rečima, Ficdžerald je "zadobio teške povrede i, uprkos naporima ljudi koji su očajnički pokušavali da ga spasu, nisu uspeli da ga vrate u život".
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Ficdžerald je imao više od milion pratilaca na Instagramu, gde je objavljivao sadržaje o fitnesu, stilu života i finansijama. Influencer sa sedištem u Majamiju radio je i kao fitnes trener, nudeći individualne treninge, navodi se na njegovom zvaničnom sajtu.
"Molim vas da u svojim mislima i molitvama imate Lijamovu porodicu, najmilije i sve one koji su mu bili najbliži. Pružite nam razumevanje, ljubav i privatnost dok se suočavamo sa ovim nezamislivim gubitkom. Počivaj u miru, Lijame. Mnogo te volimo", napisala je Rinaldi u svojoj objavi.
(espreso / MONDO)