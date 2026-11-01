Kim se maskirala u ćerku, gej par šokirao, a krvava ruka sve zgrozila: Kako je Holivud preterao i za ovu Noć veštica

Najse*sepilniji i najstrašniji holivudski kostimi za Noć veštica 2026. godine – od Kim Kardašijan do Paris Hilton i Hajdi Klum.

Izvor: instagram/entertainmenttonight/instagram/heidiklum/instagram/lizzo

Zvezde ni ove godine ne štede sa svojim raskošnim kostimima za Noć veštica. Iako je Hajdi Klum godinama unazad neprikosnovena kraljica ovog jezivog praznika zahvaljujući svojim ekstremnim transformacijama, i mnoge druge poznate ličnosti već su oduševile drastičnim izdanjima.

Brojne zvezde sa A-liste pokazale su svoje preterane, ekstravagantne kostime nedeljama pre nego što je Noć veštica zvanično počela, ostavljajući obožavaoce u iščekivanju novih izdanja.

Paris Hilton kao Britni Spirs

Paris je rešila da ove godine postane njena bliska prijateljica Britni Spirs, i to baš iz perioda kada je sa zmijom dominirala na MTV dodeli nagrada.

Poznati gej bračni par kao bliznakinje iz filma "Shining"

Nil Patrik Haris iz serije "Kako sam upoznao vašu majku" i njegov suprug Dejvid Burtka, su moćni bračni par iz sveta šou-biznisa koji je zajedno već više od dve decenije.

Možda su jezivim kostimom bliznakinja iz čuvenog horora želeli da poruče da su već počeli da liče jedan na drugog:

Lizzo kao s*ksi lik iz crtaća

Kontroverzna pevačica Lizzo kostimirala se u lik iz anime crtaća, ali je možda ipak malo preterala sa prostetikom, šta vi mislite?

Kim postala Nort Vest

Neko ko obožava svake godine da uloži puno truda u kostime je Kim Kardašijan. Ovog puta jedna od transformacija bila je u njenu najstariju ćerku Nort.

Evo kako je to izgledalo:

Kortni i Travis kao likovi iz "Skarfejsa"

Za to vreme, njena starija sestra Kortni je sa suprugom Travisom Barkerom pokazala interpretaciju Ala Paćina i Mišel Fajfer iz filma "Lice s ožiljkom":

Hajdi Klum postala sopstvena ruka!

Hajdi svake godine pomera granice kreativnosti, i za sada ne planira da prepusti titulu kraljice Noći veštica nikome.

Manekenka je ponovo privukla pažnju bizarnim kostimom nalik odsečenoj šaci, sa detaljima poput noktiju, vena i tkiva u kom se jedva kretala, pogledajte:

Kako se vama čine ovi kostimi i da li i idete na maskenbal za Noć veštica?