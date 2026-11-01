Hajdi Klum nadmašila samu sebe za Noć veštica: Jedva izašla iz vozila, da li je ovo najbizarniji kostim do sada?

Hajdi Klum svake godine pomera granice kreativnosti i za sada ne planira da prepusti titulu kraljice Noći veštica nikome.

Izvor: instagram/variety/heidiklum

Ovogodišnje izdanje za Noć veštica i žurke koju Hajdi Klum svake godine tradicionalno priredi, donelo je transformaciju zbog koje su mnogi morali dobro da pogledaju fotografije kako bi shvatili u šta zapravo gledaju.

Pre nego što je pokazala u šta će se ove godine "prerušiti", zagolicala je maštu svima objavom na Instagramu:

Niko nije ni slutio da će od njene ruke nastati zapravo kostim! I to kakav...

Inspiraciju pronašla na sopstvenom telu

Kostim je bio toliko detaljan da su se na njemu mogli videti nokti, vene, prstenje, ali i delovi koji su izgledali kao kosti i tkivo na mestu gde je šaka "odsečena". Hajdine oči i usta jedva su se nazirali iz ogromne konstrukcije.

Pogledajte i kako je izgledao njen dolazak na žurku:

Ljudi na mrežema su ostali zatečeni prizorom pa su usledili brojni komentari: "Sviđa mi se sve što je nenormalno s njom", "Ovo rade ljudi kad ne znaju šta će više s parama", "Vau, ovo izmiče kontroli".

Ko stoji iza jezivog kostim?

Iza pravog (jezivog) remek-dela nalazi se čovek po imenu Majk Marino, koji je poznat po brojnim transformacijama poznatih ličnosti, ali i radu na filmovima i serijama. On je zaslužan i za kostime crva i meduze koje je prethodnih godina za Noć veštica takođe ponela Hajdi.

Ćerka ni nalik slavnoj mami

Hajdina ćerka Leni, koju je dobila u u vezi sa italijanskim "kazanovom" i milijarderom Flavijom Briljatoreom, došla je u mnogo mnogo svedenijem izdanju na žurku.

Nasuprot majčinoj fascinaciji bizarnim, lepa Leni je došla prerušena u Mis Pigi iz Mapet šoua.

Pogledajte: