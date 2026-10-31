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Aca Kos spreman za Noć vještica, pokazao kako je dekorisao stan: Ovaj prizor će Čedi sigurno uliti jezu

Aca Kos spreman za Noć vještica, pokazao kako je dekorisao stan: Ovaj prizor će Čedi sigurno uliti jezu

Autor Marina Cvetković
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Aleksandar Kos proslavio je rođendan, a danas je pokazao kako je zajedno sa političarem Čedom Jovanovićem, dekorisao stan u duhu Noći veštica.

Aca Kos spreman za Noć vještica, pokazao kako je dekorisao stan Izvor: Instagram printscreen

Kos je podijelio snimak priprema za Noć vještica na Instagramu, i otkrio kako su dekorisali cio stan. Veliko ogledalo u dnevnoj sobi ukrasili su crnim tilom, na koji su stavili velike plišane tarantule, a bilo je i kosturskih glava.

Na prozor su okačili igračke kostura, dok su po cijelom dnevnom boravku postavili jastučiće u obliku bundeve i duhova, pogledajte: 

Aca Kos bio je zadužen i za dekoraciju stola, gdje je u vaze sa cvijećem ubacivao male igračkice paukove, kako bi sve bilo u duhu tematike. Takođe, tu su i maske, kako bi se maskirali, i napravili žurku sa najbližima.

- Kreće Halloween ludilo! Dekoracija, ideje, osmjesi i dobra energija… Neka zabava počne - napisao je Aca uz video dekoracije doma.

Sudbonosni susret prije 20 godina

Prijateljstvo Čedomira Jovanovića i Ace Kosa jedno je od intrigantnijih na našim prostorima, a Jovanović je svojevremeno otkrio da su Aca, kao i njegova majka, dio njegovog života više od dvije decenije.

- Aleksandar je meni tu cio život. Vodimo porijeklo iz istog sela u Bosni, moja majka je iz tog mjesta. Najlepše godine sam proveo u tom kraju među tim ljudima. Odvuklo me je sve na neku drugu stranu, prošlo je vreme, sad tamo stoje prazne kuće pune fotografija - rekao je političar pa dodao:

- Kroz sve to što mi Aleksandar znači u životu, tamo odem jednom godišnje i sve to obiđem - rekao je Čeda, koji je tada otkrio da je porodicu Aleksandra Kosa poznavao još u mladosti, kao i da su se njihovi roditelji međusobno poznavali - istakao je Čeda u emisiji AmiG šou.

Tagovi

Noć vještica Aleksandar Kos Čeda Jovanović

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