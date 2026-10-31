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Preminula glumica Ognjanka Ognjanović: Majku Anje Mandić pamtimo po seriji "Selo gori, a baba se češlja"

Preminula glumica Ognjanka Ognjanović: Majku Anje Mandić pamtimo po seriji "Selo gori, a baba se češlja"

Autor Marina Cvetković
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Majka Anje Mandić preminula u 77. godini, a glumica se oprostila od nje bolnim riječima.

Preminula glumica Ognjanka Ognjanović Izvor: Youtube/Insajder TV/Printscreen

Srpska i jugoslovenska glumica Ognjanka Ognjanović preminula je u 77. godini života. 

Vijest o njenoj smrti objavila je njena ćerka, glumica Anja Mandić, na društvenim mrežama uz dirljive riječi i majčinu fotografiju: "U koju riječ stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te hrabra naša, dušo moje duše".

Ostavila značajan trag na filmu i u pozorištu

Ognjanka Ognjanović je rođena 12. aprila 1949. godine u Šapcu, u umetničkoj porodici, njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji. Među njenim najzapaženijim ulogama izdvajaju se:

- Naslovna uloga u TV drami "Mileva Ajnštajn" iz 1972. godine.
- Uloge u ostvarenjima "Koštana" i "Ranjena zemlja".
- Uloga u popularnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja".

Porodični život

Ognjanka je iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila ćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je takođe poznata glumica. Kasnije je bila u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa, piše pulsonline.

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Ognjanka Ognjanović smrt

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