Preminula glumica Ognjanka Ognjanović: Majku Anje Mandić pamtimo po seriji "Selo gori, a baba se češlja"

Majka Anje Mandić preminula u 77. godini, a glumica se oprostila od nje bolnim riječima.

Izvor: Youtube/Insajder TV/Printscreen

Srpska i jugoslovenska glumica Ognjanka Ognjanović preminula je u 77. godini života.

Vijest o njenoj smrti objavila je njena ćerka, glumica Anja Mandić, na društvenim mrežama uz dirljive riječi i majčinu fotografiju: "U koju riječ stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te hrabra naša, dušo moje duše".

Ostavila značajan trag na filmu i u pozorištu

Ognjanka Ognjanović je rođena 12. aprila 1949. godine u Šapcu, u umetničkoj porodici, njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji. Među njenim najzapaženijim ulogama izdvajaju se:

- Naslovna uloga u TV drami "Mileva Ajnštajn" iz 1972. godine.

- Uloge u ostvarenjima "Koštana" i "Ranjena zemlja".

- Uloga u popularnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja".

Porodični život

Ognjanka je iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila ćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je takođe poznata glumica. Kasnije je bila u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa, piše pulsonline.