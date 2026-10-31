Džejmi Lanister bježao u sklonište od ruskih raketa: Zvijezda "Igre prijestola" provela noć u kijevskom metrou

Slučajni prolaznici u Kijevu ostali su u nevjerici kada su u podzemnoj željeznici tokom ruskog vazdušnog napada ugledali holivudsku zvijezdu Nikolaja Kostera-Valdoa.

Izvor: Instagram/news9live/YT printscreen

Poznati glumac Nikolaj Koster-Valdo, proslavljen ulogom Džejmija Lanistera iz serije "Igra prestola", posjetio je Ukrajinu kao ambasador dobre volje UNDP-a, gdje je tokom vazdušne uzbune potražio zaklon zajedno sa mještanima u podzemnoj željeznici.

Slučajni prolaznici u Kijevu ostali su u nevjerici kada su u podzemnoj željeznici tokom ruskog vazdušnog napada ugledali holivudsku zvijezdu. Glumac Nikolaj Koster-Valdo boravi u Ukrajini u ulozi ambasadora dobre volje Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a tokom boravka u prijestonici bio je prinuđen da se evakuiše i noć provede na sigurnom, među stanovnicima Kijeva, usred prijetnje od projektila i dronova.

What Coster-Waldau posted after his night underground, and why he went: https://t.co/AsQNWe03H3 — Thought Catalog (@ThoughtCatalog)October 30, 2026

"Proveo sam noć u kijevskom metrou"

Strani mediji prenijeli su fotografije na kojima se vidi Koster-Valdo u ležernom izdanju, plavom gornjem dijelu trenerke sa oznakom UNDP-a, kaki pantalonama sa džepovima i crnim patikama, sa rancem i torbom pored sebe. Iako je na pojedinim snimcima djelovao napeto sjedeći u vagonu, glumac je podijelio svoje utiske o ovoj noći.

"Proveo sam noć u kijevskom metrou. Prilično teška noć. Ja mogu to da iskusim na jednu noć i ispričam priču, ali za hiljade Ukrajinaca nužno je ostati na bezbjednom tokom granatiranja. Moramo nastaviti da pomažemo civilima i poštujemo pravila oko kojih se svi slažemo", izjavio je Koster-Valdo.

Nikolaj Koster-Valdo najširoj publici poznat je po ulozi Džejmija Lanistera u seriji "Igra prestola" (HBO), koju je igrao punih osam sezona i za nju bio dva puta nominovan za prestižnu televizijsku nagradu Emi.

Prisjetimo ga se u ovoj ulozi: