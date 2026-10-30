Jala Brat i Buba Koreli završili na Netfliksu: Hit iz 2024. godine trešti u jednoj sceni, isplivao snimak (Video)

Pjesma repera Jale Brata i Bube Korelija "Bass" našla se na "Netflixu", platformi za gledanje filmova i seriji.

Izvor: Promo/Live Production

Hit popularnih repera završio je u brazilskoj seriji "The Gift of Deceit", koju je Netflix objavio u srijedu, 28. oktobra.

Snimak scene u kojoj se čuje pjesma podijelili su i gledaoci serije na društvenim mrežama, koji nisu krili iznenađenje.

Pjesma "Bass" objavljena je u decembru 2024. godine, na albumu "Goat Season: Final Chapter" i smatra se jedan od njihovih najvećih hitova.

Poslušajte:

Serija "The Gift of Deceit", u originalu "Dom de Iludir", brazilska je dramska serija od deset epizoda čija se radnja odvija u Rio de Žaneiru. Glavne uloge tumače Marieta Severo, Alice Wegmann i Nanda Costa.

Serija prati kolekcionarku umjetnosti, Lúciju Rossetti, koja traži lijek za misterioznu bolest svoje kćerke Maire. Nakon što ljekari ne uspiju da joj pomognu, ona se obraća duhovnoj terapeutkinji. Potraga za lijekom prerasta u prevaru koja otkriva tajne dvije porodice.

Seriju su osmislile Diane Maia i Mirna Nogueira, a režiju potpisuje Mauro Mendonsaa Filio.

(Mondo)