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Haos na nastupu Bube i Jale: Obezbeđenje im jedva izvuklo žive glave iz mase, plaža zablokirana (Foto, Video)

Haos na nastupu Bube i Jale: Obezbeđenje im jedva izvuklo žive glave iz mase, plaža zablokirana (Foto, Video)

Autor Marina Cvetković
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Kada je došlo vrijeme da Jala i Buba izađu na binu, nastao je pravi stampedo!

Haos na nastupu Bube i Jale: Obezbeđenje im jedva izvuklo žive glave iz mase, plaža zablokirana (Fot Izvor: Kurir

Petak uveče u Vodicama pretvorio se u opšti haos, a krivci za to su reperi Jala Brat i Buba Koreli.

Da su regionalne zvijezde to svi znamo, ali ono što se desilo u klubu u kom su nastupali prevazišlo je sva očekivanja – pao je apsolutni rekord posjećenosti, a slika sa lica mesta izgledala je potpuno nerealno.

Redovi ispred kluba počeli su da se formiraju satima prije nego što je koncert uopšte počeo, a rijeka ljudi bukvalno se protezala duž cijele plaže. Kada je došlo vrijeme da Jala i Buba izađu na binu, nastao je pravi stampedo. Momci iz obezbjeđenja bukvalno su se borili sa nepreglednom masom fanova kako bi repere uopšte uspjeli da doprate do pozornice.

A unutra – ludnica. Publika je od prve do posljednje sekunde pjevala svaki stih uglas. Ređali su se hitovi „Tec-9“, „Divljam“, „Bez koda“, „Ajkula“, „Ona'e“, a kada su krenuli prvi taktovi numere „Roze suze“, nastao je potpuni delirijum. Ipak, momenat večeri definitivno je bio tokom izvođenja hita „Klinka“, kada je na stotine upaljenih bliceva preplavilo klub – prizor od kojeg je bukvalno prolazila jeza.

Vidno oduševljeni podrškom, momci su se na kraju emotivno zahvalili publici:

„Bravo, Vodice. Svaka vam čast. Hvala puno. Hvala vam za divnu noć, vidimo se. Volimo vas“, poručili su prije nego što su sišli sa bine.

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Tagovi

jala brat buba koreli

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