Goca Lazarević bila na ivici suza: Kolege joj otkazale u poslednji čas, pjevačica se slomljena obratila publici

Goca Lazarević emotivno se obratila publici na koncertu, otkrivajući da su joj kolege otkazale u poslednji čas. Saznajte više o ovom dirljivom trenutku.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Pevačica Goca Lazarević se sa suzama u očima obratila publici na koncertu, ali i spomenula kolege koje su joj kao podrška sjedele u prvom redu.

Goca Lazarević je koncert zvanično otvorila izvođenjem čuvene numere "Svilen konac", što je publika u sali pozdravila gromoglasnim aplauzom. Odmah nakon prve pjesme, pjevačica se emotivno obratila prisutnima, ne skrivajući suze, uzbuđenje i tremu.

"Dobro veče, dragi prijatelji! Dobro veče iz Srbije, regiona, svim ljudima dobre volje koji živite za ljubav, a muzika je ljubav. Hvala vam puno što ste došli da zajedno, po prvi put u Beogradu, imam svoj solistički koncert za svojih prvih dobrih 50 snimajućih godina. Jer se iskreno nadam da ovih prvih 50 nećete morati da čekate još 50 da bih imala drugi koncert u Beogradu. Pa da počnemo, prijatelji! Imam malo tremu, sva drhtim, ali vi ste tu i volite me kao što ja vas volim. I ovo je zaista veče prijatelja. Kolege koji sjede u prvom redu nisu došli reda radi, već da pjevaju sa mnom, kao i svi vi koji ste me podržavali i održali sve ove decenije. Hvala vam puno", rekla je.

Nakon dirljivih riječi i priznanja da drhti od emocija, dvoranom se ponovo prolomio jak aplauz podrške, čime je zvanično počela slavljenička noć posvećena njenom pedesetogodišnjem radu.

Kolege joj nisu došle na koncert

Ona je otkrila zašto se njen bivši suprug Milutin Popović Zahar nije pojavio na koncertu.

"Rekao je da će doći, međutim, danas je javio da se ne osjeća dobro. Vjerujte mi da je danas popodne nekoliko kolega otkazalo. Mnogo ljudi je bolesno i mnogo nekih ljudi koji su mi važni nisu mogli da dođu večeras", rekla je, a na pitanje da li joj pruža podršku odgovorila je:

"Da nije njega bilo, ja ne bih bila ono što sam danas. Uvijek ću isticati njegov uticaj, žao mi je jer sam željela da dođe, ovo je i njegov jubilej tu je i njegova porodica, djeca, tu su pjesme koje je pisao za mene... Ljubav je samo riječ i ništa više što bi rekla 'Viktorija'. Podrška je činiti, davati... On je meni dao bezvremene pjesme i to je njegova podrška. Zajedno smo stvorili divnu i talentovanu djecu. Voljeli smo se, bio je to divan period života, ali normalno je da se ljudi sastaju i rastaju."

Izvor: Blic / MONDO