"Zbog pjesme Vidovdan ne mogu da mrdnem iz Srbije": Goca Lazarević o zabrani u Hrvatskoj, poručila da nije nacionalista

Goca Lazarević priznala da joj je žao što se njene pjesme doživljavaju kao nacionalističke

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Pevačica narodne muzike, Goca Lazarević, u emisiji "Ami G šou" otkrila je da li je zabranjena u Hrvatskoj i Crnoj Gori zbog pjesme ''Vidovdan''.

"Ne znam da li sam zabranjena, ali sam uskraćena, posebno u Hrvatkoj i BiH. Žao mi je mnogo zbog toga jer sam po opredeljenju kosmopolit. Žao mi je jer se moje pjesme doživljavaju kao nacionalističke, ja nisam nacionalista. ''Svilen konac'' je ljubavna pjesma! ''Vidovdan'' je otadžbinska pjesma, govori o našoj istoriji. Mnogo mi je žao što to ljudi pogrešno shvataju. S jedne strane me je ta pesma podigla na pijedestal, ali i ograničila jer ne mogu da mrdnem iz Srbije ili dalje od predjela gdje su samo Srbi", rekla je pjevačica.

"S njim sam završila 3 fakulteta"

Zahar je jednom prilikom izjavio da je razlog kraha braka sa pjevačicom bio taj što nije željela da se obrazuje. Goca je sada progovorila na tu temu.

"Kad smo se upoznali, ja sam bila djevojčica. Završila sam srednju školu, upisala sam fakultet i zaposlila sam se u turističkoj agenciji, od muzike nisam odustala nikad, iako sam od drugih stvari morala, jer smo kasnije dobili i dete. Ja Zahara veoma poštujem, jedan dio njegove ličnosti mnogo volim i poštujem. On ima mnogo X faktora, mnogima je pomogao da postanu zvijezde, naravno uz nadoknadu. Završila sam dva, tri fakulteta živeći sa tim čovjekom, bio je bogat umom i ja sam mnogo toga naučila od njega. Od genija do ''genija'' postoji jedna tanka crta", rekla je ona pa otkrila da bi se emotivno pomirila sa njim.

"Ju, daleko bilo, pomjeri se s mjesta. Moj muž je bio 17 godina stariji od mene, ja bih sada da bude 17 godina mlađi", priznala je Goca Lazarević.

(Telegraf, MONDO)