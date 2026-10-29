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"Rekao da će doći": Goca Lazarević pred prvi koncert u Beogradu progovorila o bivšem, evo gdje je Zahar (Video)

"Rekao da će doći": Goca Lazarević pred prvi koncert u Beogradu progovorila o bivšem, evo gdje je Zahar (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Goca Lazarević večeras će održati prvi solistički koncert u Beogradu

Goca Lazarević pred prvi koncert u Beogradu progovorila o bivšem, evo gdje je Zahar Izvor: Youtube printscreen/RTS Najlepše narodne pesme

Pevačica Goca Lazarević večeras će održati koncert u Akademiji 28 u Beogradu, kojim će obilježiti veliki jubilej, 50 godina uspješne muzičke karijere.

Jedna od najprepoznatljivijih pjevačica narodne muzike spremna je da još jednom stane pred publiku i priredi nezaboravno veče ispunjeno emocijama, uspomenama i pjesmama koje su obilježile njen dugogodišnji rad na estradi.


Pred početak koncerta, pjevačica je razgovarala sa okupljenim medijskim ekipama među kojima je bio i Kurir, te je tom prilikom otkrila da ima tremu:

"Cio život sam bila tremaroš, pa i sad. Ja to ne krijem. I činjenicom da je ovo moj prvi solistički koncert u Beogradu, bez obzira na to što sam održala more koncerata i u Srbiji, regionu i dijaspori. U Beogradu, kao solistički koncert, ovo je prvi".

"Zahar je rekao da će doći..."

Goca se osvrnula i na svog bivšeg supruga Milutina Popovića Zahara i iznijela razlog zbog kog se večeras nije pojavio u Akademiji 28:

"Rekao je da će doći, međutim, danas je javio da se ne osjeća dobro. Vjerujte mi da čak i par kolega je otkazalo, i to danas popodne, i mislili su da će se izvući, da će moći da dođu. Zaista je mnogo ljudi bolesno, i mnogo njih koji su meni važni iz istih razloga ne mogu da dođu", rekla je Goca, pa dodala:

"Gospodin Zahar, koga ću vam ukazati na značaj njegovog uticaja i na to da nije njega bilo, ne bih ja bila to što sam sad. Večeras je i njegov jubilej, i tu je njegova porodica, njegova djeca, unuci, ja, i pesme koje je za mene stvorio, kao i za mnoge druge".

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Goca Lazarević
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Goca Lazarević Beograd koncert

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